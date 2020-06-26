Политолог пояснил, осмелится ли власть сорвать местные выборы

Карасев уверен, что власть не решиться отменить выборы этой осенью / Фото: Facebook/Вадим Карасев

Даже в том случае, если опасный китайский вирус достигнет в нашей стране пиковых показателей, граждане не позволят нынешней власти сорвать предстоящие выборы, так как считают ее политику провальной.

Об этом украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв рассказал в интервью изданию From-UA.

Политолог твердо уверен, что выборы осенью этого года обязательно состоятся, так как они - экзамен на профпригодность нынешней власти.

"Даже если будет ухудшаться санитарно-эпидемиологическая ситуация, например, в Киеве или в стране в целом, отменить, отложить, сорвать выборы в местные органы власти не получится, даже если у команды Зеленского есть такие шальные мысли. Почему не получится? Да потому что все уже, закрутилась та машина. Люди же ждут этих выборов. Это же не просто выборы в мэров и в органы местного самоуправления. Как правило, выборы в местные органы власти в европейских демократиях - это промежуточные выборы, на основе результатов которых делаются выводы, насколько политика центральной власти, общенациональная политика тех или иных политических сил, правительств правильная или неправильная", - объяснил политолог.

Карасев также навел пример того, как удалось пресечь масштабный срыв выборов в 2018 году.

"Поэтому, я вспоминаю конец 2018 года, когда Порошенко хотел сорвать президентские выборы. Помните эту историю с Керченским проливом, с моряками для того, чтобы ввести военное положение и перенести выборы еще на полгода, а может, и вообще их отменить. Ничего не получилось. Весь политический класс тогда встал на защиту выборов, потому что выборы у нас конкурентные", - уверен собеседник.

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Политолог также рассказал, что власть проваливает свое домашнее или электоральное задание и это подтверждает тот факт, что жители столицы и других мегаполисов считают, что власть безосновательно вмешивается в работу местного самоуправления, в работу мэров.

"На фоне более-менее успешной борьбы с коронавирусом в Киеве, в Днепре, в других мегаполисах, центральная исполнительная власть демонстрировала меньшую эффективность, по крайней мере, меньшую результативность. Поэтому политический класс, политические элиты ждут выборы в местные органы власти, люди тоже хотят обновить местное самоуправление, хотят избрать новую местную власть", - объяснил он.

Резюмируя, политолог отметил, что с отменой выборов ничего не получится.

Как ранее писал Главред, известная комедийная актриса из Студии Квартал 95 Елена Кравец не планирует баллотироваться в мэры Киева на грядущих осенью местных выборах.