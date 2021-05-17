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Минкульт "забанил" российских актеров из-за Крыма

17 мая 2021, 22:59
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Украина добавила шестерых российских актеров в черный список из-за скандального фильма о Крыме.

Актеры попали в черный список России

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло шесть граждан РФ в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Об этом сообщаетс сайт ведомства в понедельник, 17 мая.

В этот черный список вошли:

  • актеры Александр Зачиняев, Валерий Карпов, Иван Соловьев,
  • актриса и режиссер Вера Соколова,
  • оператор Леонид Рудкевич
  • композитор Евгений Ширяев.

Все перечисленные россияне принимали участие в создании российского фильма "Пункт пропуска. Офицерская история" (2021 год). Он повествует о двух военнослужащих-крымчанах, которые попадают в плен СБУ.

Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 187 человек.

  • Ранее Главред писал , что певица София Ротару владеет гостиницей в Крыму, незаконно захваченном Россией. В 2019 году стало известно, что шикарный отель прекратил работу со скандалами, а в 2021 году российские звезды стали распространять информацию о том, что Ротару намеревается избавиться от него.
  • София Ротару намеревается продать отель в Крыму Villa Sofia за 23 млн евро. Об этом изданию рассказала российская певица Анна Калашникова.
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