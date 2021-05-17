Минкульт "забанил" российских актеров из-за Крыма

Актеры попали в черный список России

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло шесть граждан РФ в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Об этом сообщаетс сайт ведомства в понедельник, 17 мая.

В этот черный список вошли:

актеры Александр Зачиняев, Валерий Карпов, Иван Соловьев,

актриса и режиссер Вера Соколова,

оператор Леонид Рудкевич

композитор Евгений Ширяев.

Все перечисленные россияне принимали участие в создании российского фильма "Пункт пропуска. Офицерская история" (2021 год). Он повествует о двух военнослужащих-крымчанах, которые попадают в плен СБУ.

Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 187 человек.