Мы этого не боимся: Зеленский готов говорить с Путиным в любом формате

Владимир Зеленский готов говорить с Путиным / Скриншот ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о вероятности переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщает РБК-Украина, глава украинского государства заявил о важности строительства разных форматов встречи.

"Президент РФ для меня не Бог, чтобы в него верить или нет. Я считаю, что надо делать все, чтобы строить разные форматы встречи", - сказал Зеленский.

Также он отметил, что Украина открыта к любому диалогу. Однако вопрос заключается в том, готова ли к переговорам российская сторона.

"Мы открыты к диалогу. Но нам нужно, чтобы российская сторона сказала, что они готовы. Мы готовы встречаться с РФ. Мы этого не боимся. В любом формате. С любыми партнерами. Мы готовы и прямой диалог, тет-а-тет, нам все равно в каком формате", - добавил Зеленский.

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Напомним, в свете информации о вторжении России в Украину в США заявили о готовности передать дополнительный транш военной техники нашему государству.

Отметим, Россия стягивает свои войска на границу с Украиной. Об этом иностранные издания начали информировать еще в конце октября этого года. В частности, речь идет об американских СМИ The Washington Post и Politico, которые опубликовали статьи о концентрации войск России у границ Украины. В качестве подтверждения своих сведений они продемонстрировали спутниковые снимки передвижения воинских подразделений.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что численность военных подразделений вблизи украинских рубежей может увеличиться до 175 тысяч. Однако Киев будет готов к такому развитию событий, подчеркнул он.

Президент Владимир Зеленский 10 декабря заявил, что Россия пообещала США не нападать на Украину. Российские власти сказали об этом Америке и миру, о чем Зеленскому, по его словам, рассказал глава Белого дома Джо Байден.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что возле украинских рубежей находятся 92 тысячи военных. Для наступления россиянам понадобится воинский контингент как минимум в 500-600 тысяч. Чтобы нарастить наступательные силы, Москве потребуется более 24 часов.

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