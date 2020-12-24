УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Партия Порошенко готовит "подарок" киевским врачам: отмена 5000 грн доплат, – эксперт

24 декабря 2020, 20:38

Львиная доля расходов бюджета Киева на 2021 год предполагается на поддержку врачей, учителей и другие социальные категории.

Надбавки учителям и доплаты врачам в Киеве могут отменить / фото УНИАН, Андрей Скакодуб

Партия Порошенко "Европейская солидарность" заявила, что они не готовы голосовать за социально ориентированный бюджет Киева на 2021 год потому, что не учтены "интересы".

Об этом написал на своей странице в Фейсбук директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Он напомнил, что сегодня Киев голосует бюджет на 2021-й год.

"Так вот: партия Порошенко "Европейская солидарность", а именно Марина Порошенко, заявила, что они не готовы голосовать. Отличный "подарок" киевлянам под Новый год. Причина: не учтены "интересы". Понятно, о каких интересах ЕС идет речь. Уже привычно, что в выборе: интересы людей или жадность, ЕС выбрала второе. Теперь наблюдаем, как "Европейская солидарность" объяснит киевским врачам, почему голосовала против 5000 грн доплат за их борьбу с коронавирусом", – написал Карасев.

Эксперт отметил, что бюджет Киева на 2021 год назвали социально ориентированным, потому что львиная доля расходов припадает на поддержку врачей, учителей и другие социальные категории.

"Например, образование – 24,7 млрд грн, это почти половина от бюджета в целом. Это помимо прочего надбавки учителям, реконструкция учебных заведений и тд. Здравоохранение – 5,7 млрд грн. И доплаты к зарплате по 5000 грн врачам. Соцзащита – более 5 млрд грн", – подчеркнул Карасев.

Петр Порошенко Европейская солидарность Вадим Карасев
Сейчас вы просматриваете новость «Партия Порошенко готовит «подарок» киевским врачам: отмена 5000 грн доплат, – эксперт». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Гройсман может снова возглавить КабминГройсман может снова возглавить Кабмин "Россия уйдет из Крыма и Донбасса": в Кабмине сделали заявление о плане Б"Россия уйдет из Крыма и Донбасса": в Кабмине сделали заявление о плане Б Госдеп США объявил о том, что Украина откажется от продукции HuaweiГосдеп США объявил о том, что Украина откажется от продукции Huawei "Как ты просил": вдова Кернеса пообещала выполнить последнюю просьбу"Как ты просил": вдова Кернеса пообещала выполнить последнюю просьбу Замглавы Офиса президента подала в отставкуЗамглавы Офиса президента подала в отставку
Следующий материал

Последние новости

20:53
Названы лучшие игры 2020 на ПК – в Топ попали представители самых разнообразных жанров
20:49
В Госстате назвали уровень безработицы в Украине
20:47
Рак кишечника: назван тип фигуры, который в зоне риска Видео
20:44
Специалисты по кибербезопасности рассказали, как безопасно встретить Новый год
20:38
Партия Порошенко готовит "подарок" киевским врачам: отмена 5000 грн доплат, – эксперт
Реклама
20:33
Гороскоп на 25 декабря 2020 года для всех: выигрышный риск и стычка с разгневанным врагом Видео
20:28
Новый штамм Covid-19 из ЮАР признали более агрессивным
20:05
Суд ЕС принял скандальное решение о санкциях против Азарова
19:42
Власти Киева приняли важное решение насчет проезда в общественном транспорте Видео
19:39
Зеленская раскрыла подробности жизни на госдаче в Конча-Заспе Видео
19:36
В метро Киева рассказали, что чаще всего теряют пассажиры Видео
19:08
В Украину из Европы массово нагрянул птичий грипп
19:03
В аннексированном Крыму рекордное число погибших дельфинов Видео
19:00
Союз аниматоров Украины запустил интерактивную игру об украинских художницах 60-х
18:33
В Киеве Центральный автовокзал ждет реконструкция Видео
18:32
Обнародован подробный план вакцинации населения от COVID-19 Видео
18:20
Создатель Призраков дома на Холме и Поместья Блай рассказал о 3 сезоне Видео
18:00
Френч на Новый год 2021: самый модный новогодний французский маникюр Фото Видео
17:54
Часть единой команды, которая пришла к власти с Зеленским полтора года назад, сейчас почему-то решила, что они — самостоятельные игроки: советник ОП
17:49
В Epic Games Store новый подарок – геймерам раздают одну из самых высокооцененных игр десятилетия
Реклама
17:45
В Украине сокращен список стран красной зоны: два государства покинули перечень
17:36
Катя Осадча удивила красотой в необычном наряде на Светской жизни
17:33
В Украине подскочили цены на производство тепла для населения Видео
16:57
Сенцова понесло: после скандального заявления насчет Кернеса режиссер "наехал" на власть
16:45
Создатель Безславних кріпаків Роман Перфильев о трудностях съемок и обратном измерении фильма
16:36
Не можете определиться между новым Xbox и PS5? Возможно, ваш выбор – игровая консоль от KFC Видео
16:30
Попытка вызвать дождь в Крыму обернулась полным провалом Видео
15:56
Погода в Украине в январе 2021 года: синоптики предупредили об аномалии Видео
15:39
Юрий Бардаш стал папой и показал дочь - трогательные фото
15:31
Православный календарь на январь 2021: все праздники, когда нельзя работать Видео
15:31
Правильное новогоднее меню 2021: что можно и нельзя подавать и классные рецепты
15:30
Сохранения Cyberpunk 2077 в безопасности – CD Projekt Red исправила критическую ошибку
15:25
Перенос жесткого карантина в Украине: в Минздраве объяснили ситуацию Видео
15:22
"Меншовартисть бесит": эксперт раскритиковал Кабмин за цены на проезд по платным дорогам Видео
15:08
Астролог спрогнозировал свержение режимов Лукашенко и Путина Видео
14:36
В МИД Украины раскрыли планы по переговорам с Россией Видео
14:31
Как в мясной избушке возрождалась душа - рецензия на мультфильм Душа Видео
14:30
Хогвартс ждет – в Сети появились свежие подробности новой игры во вселенной Гарри Поттера Видео
14:11
Артем Милевский пополнил ряды сельского украинского клуба
13:47
В Украине выпустили первые почтовые марки с эффектом дополненной реальности
Реклама
13:43
Что нельзя делать православным в католическое Рождество Видео
13:35
"Талант Сенцова умер, не родившись": музыкант вступился за Кернеса острой песней Видео
13:28
В НАБУ объяснили, почему Татарову не изберут меру пресечения Видео
13:26
"Не благотворительный фонд": в Укрпоште пригрозили прекращением доставки пенсий пенсионерам
13:14
Создатель культовой серии Silent Hill поделился первыми подробностями о своем новом проекте Видео
12:56
Степанов рассказал, где именно в Украине можно будет привиться от COVID-19 Видео
12:38
У Путина допустили проблемы из-за "смертельного удара" США по Северному потоку-2 Видео
12:16
Галкин рассказал, пойдет ли Пугачева в депутаты Госдумы Видео
12:08
"Моя жизнь все теснее переплетается со сценой": Максим Девизоров сделал откровенное признание
11:49
В Британии обнаружили еще один новый штамм COVID-19 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять