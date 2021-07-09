Нападение РФ на Украину и вопрос СП-2: дипломат назвал сценарий для Зеленского на встречу с Меркель

Украина должна выторговать у Германии компенсацию за запуск СП-2, - дипломат / Reuters

Главной темой встречи президента Украины Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель будет вопрос газопровода Северный поток-2. Нужно серьезно подготовиться к переговорам и понимать, что трубопровод достроят. Киев должен требовать компенсации от Германии из-за запуска российской трубы. Речь идет о сохранении транзита 40 миллиардов кубометров газа на неопределенный срок и гарантии о ненападении Москвы на украинское государство. Об этом заявил дипломат Алексей Чалый.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что украинская сторона должна серьезно подготовиться к переговорам с Меркель, на которых центральным вопросом станет газопровод Северный поток-2. Нужно понимать, что трубопровод достроят, и договариваться по вопросам компенсации.

"Ключевым (на встрече Зеленского и Меркель) будет обсуждение ситуации вокруг Северного потока-2. Меркель неслучайно пригласила Зеленского именно 12 июля, потому что 15-го она будет уже в Вашингтоне, и Северный поток-2 будет обсуждать с Байденом. Мы должны очень серьезно подготовиться к этой теме. Нужно подходить реалистично, что Северный поток будет достроен. Нам нужно поднять вопрос в практической плоскости. Во-первых, если он будет достроен, то в каких условиях будет далее эксплуатироваться?" – отметил дипломат.Читайте такжеБудапештского меморандума не будет: Украина поставила жесткое условие Европе по запуску СП-2

По его словам, Украине следует разделить требуемые от Берлина гарантии на два блока – экономический и безопасности. В первом случае речь идет о сохранении прокачки газа через украинскую ГТС объемом 40 миллиардов кубометров на неопределенный срок. Во втором – гарантии политической и военной безопасности. Если не будет транзита газа через Украину, у России появятся мотивы нападения на Киев.

"И второе – какие компенсаторы получит Украина и гарантии от Германии, что они стопроцентно будут выполнены? Эти компенсаторы нужно разделить на следующие отрасли: экономические - мы должны требовать 40 млрд куб. м в год прокачки после 2024 года на неопределенный срок, пока существует Северный поток-2. А если они не транспортируются, должны быть выплачены, как будто транспортируются. И второе, самое главное. Мы говорим, что это не экономический вопрос, а вопрос политической и военной безопасности Украины, потому что если не будет транзита, у России будет мотив напасть на Украину", - подчеркнул Александр Чалый.

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Транзит газа через Украину

Немецкий канцлер Ангела Меркель 12 июня заявляла о том, что Германия и США ведут конструктивный диалог по вопросу введения в эксплуатацию Северного потока-2. Однако для Берлина и Вашингтона важно, чтобы сохранялся транзит газа и через территорию Украины.

Кандидат на пост канцлера ФРГ Армин Лашет сказал, что Европа может отключить СП-2 в том случае, если газопровод будет использоваться против Украины в политических целях.

Российский экономист Андрей Илларионов говорил, что Украине нужно принять как факт, что в скором времени транзита газа через украинскую территорию не будет. Киев от этого будет терять около 3 миллиардов долларов в год.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко ранее заявил, что Газпром уже шантажирует Европу высокими ценами на газ. Если в прошлом году россияне зарезервировали 65 миллиардов кубометров топлива для прокачуки через Украину, то в этом году они забронировали уже 40 миллиардов кубометров. Москва фактически поставила ЕС условие: запуск СП-2 в обмен на дешевый газ, либо дорогой газ и проблемы с транзитом через украинскую ГТС.