"Ни ЕС через 30 лет, ни НАТО - через 50": Зеленский потребовал от Брюсселя ответа насчет перспектив Украины

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что желает получить от НАТО крайне четкую временную перспективу членства для Украины в 2022 году. Об этом украинский лидер сказал во время встречи с дипломатами.

"Все мы не можем сегодня принять тезис, который сегодня тоже очень популярен, о ЕС через 30 лет, а НАТО когда-то, через лет 50. Это демотивирует всех и замедляет. Для быстрого движения мы не должны тратить время на какие-то второстепенные вещи", – сказал президент.

По словам Зеленского, Украина стремится добиться членства в Евросоюзе в ближайшие годы и получить очень четкую временную перспективу от НАТО.

"Очень конкретную. Хотим ее получить в 2022 году", ‒ сказал президент.

Говоря о внешнеполитических целях, Зеленский сказал, что для их достижения украинская дипломатия должна стать быстрее.

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"В настоящее время во многих процессах Украина вынуждена догонять и это неправильно", - сказал он.

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Президент Владимир Зеленский 7 июня во время телефонных переговоров с главой Белого дома Джо Байденом предложил создать дорожную карту вступления Украины в НАТО. По мнению Зеленского, план следует привязать к конкретным календарным датам.

14 июня прошел саммит Североатлантического альянса, по итогам которого в блоке сказали, что Украина вступит в НАТО на основании ПДЧ. Однако когда конкретно Киев получит план по интеграции, в организации не объяснили.

Президент США Джо Байден позже заявил, что Украина еще не готова к вступлению в НАТО. По его словам, причиной тому является высокий уровень коррупции в стране.

В НАТО также отметили, что у Альянса нет конкретных требований к странам по вопросу предоставления ПДЧ. Это вопрос больше политического, нежели технического характера. Киев также должен учитывать фактор готовности блока принять Украину.

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