"Никакого вторжения не будет": Акунин прокомментировал наступление России на Украину

Борис Акунин / wikipedia.org

Популярный российский писатель, литературовед и переводчик Борис Акунин прокомментировал вероятность вторжения России в Украину.

"Я уверен, что никакого вторжения в Украину не будет и все это бряцание железом - не более чем дымовая завеса, чтобы оттягать Донбасс, и так уже оккупированный. Всеобщее возбуждение "ах, этот Путин такой страшный, он сейчас всех съест" - важный компонент путинского плана. Все реагируют ожидаемым образом - ужасаются. Грозность Путина в глазах мирового сообщества растет не по дням, а по часам", - написал Акунин в своем Facebook.

Кроме того, писатель отметил, что понимает поведение российского президента Владимира Путина.

"Зачем это делается, в общем, понятно. Если не уважают — пусть хотя бы боятся. К тому же, когда все от тебя "ждали кровопролитиев", а ты только "чижика съел", то, глядишь, обойдется без серьезных санкций", - добавил он.

Читайте такжеВ сети показали еду для "беженцев" с Донбасса в РФКроме того, литературовед написал, что ему "жалко несчастных жителей Донбасса, которые должны быть пешками в этой циничной геополитической игре. И злополучных солдат, чьих-то детей, которых неделями морозят черт знает в каких условиях, тоже жалко".

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Война на Донбассе и эвакуация мирного населения

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине.

При этом в российских СМИ запустили дезинформацию о том, что в результате обстрела якобы пострадал детсад на территории так называемой "ЛНР".

Вечером 17 февраля пророссийские боевики возобновили обстрел Станицы Луганской. В результате обстрела разрушен жилой дом.

18 февраля главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин из-за якобы обострения военного конфликта на Донбассе объявил массовую эвакуацию населения.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей.

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