Октябрь – месяц важных решений: у Зеленского сделали прогноз о сроках Рамштайна

Заседание Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне, которое было запланировано на 12 октября, может состояться до конца текущего месяца. Украинской делегации нужно будет настаивать на нескольких параметрах, первый – возможность принуждение агрессора России к переговорам при помощи военных инструментов. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
"Это не отменяет двух вещей. Первая - в октябре будут приняты важные решения. И юридического, и военно-юридического, и военно-политического характера. С одной стороны, а с другой - "Рамштайн" все равно состоится. Скорее всего, в октябре и произойдет, просто изменится дата", - сказал он РБК-Украина.
Что планирует Украина
Как утверждает чиновник, Украине нужно настаивать на том, что РФ можно принудить к определенным переговорам при помощи военных инструментов. На Рамштайне можно будет обсудить, какие конкретно нужны инструменты.
Также Киеву важно оставаться субьектом модерации войны и концентрации необходимых ресурсов.
Кроме того, Украина должна оставаться ключевой темой в рамках глобального обсуждения.
Будут ли громкие решения на Рамштайне
Впрочем, Подоляк не решился делать прогнозы относительно того, могут ли на Рамштайне разрешить Украине наносить удары вглубь территории РФ или обсудить приглашение в НАТО.
"Они (такие решения) потому и называются сенсационными, потому что могут быть озвучены только на самом "Рамштайне", потому что это будет абсолютно проявлением политического лидерства руководителей соответствующих государств", - подчеркнул Михаил Подоляк.
Кто такой Михаил Подоляк
Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.
Заседание Рамштайна перенесено – что об этом известно:
В конце сентября президент Владимир Зеленский заявлял, что в октябре на Рамштайне нужно будет определиться с вопросом усиления давления на Россию для установления справедливого мира. На Рамштайне, впервые планировался на уровне лидеров, Зеленский планировал представить план победы Украины.
8 октября стало известно, что президент США Джо Байден отложил свой визит 21 октября на заседание в Рамштайне. Причина – приближение урагана Милтон к Флориде. Есть опасения, что ураган может стать одним из самых разрушительных в этом регионе за последнее столетие.
Запланированную на 12 октября встречу в Рамштайне отложили, сообщили в пресс-службе авиабазы Рамштайн в Германии. Такое решение принято в связи с тем, что Джо Байден не сможет приехать на мероприятие. Новая дата должна быть объявлена позже.
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