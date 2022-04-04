Орбан объявил о своей победе на выборах в Венгрии, назвав Зеленского "оппонентом"

Политик заявил, что будет помнить эту победу до конца своей жизни
В Венгрии на парламентских выборах по предварительным данным лидирует партия "Фидес" Виктора Орбана. Политик выступил с "победной" речью, где назвал Владимира Зеленского "оппонентом".
Орбан по-прежнему не скрывал своей привязанности к Путину. Политик выступил с "победной" речью, где назвал Владимира Зеленского "оппонентом", пишет CNN.
В своем выступлении вечером 3 апреля Виктор Орбан заявил, что будет помнить эту победу до конца своей жизни, ведь его партии пришлось "противостоять ряду оппонентов".
"Нам пришлось бороться против огромного количества оппонентов: местного левого крыла, международного левого крыла со всех сторон, бюрократов из Брюсселя, против всех денег и институтов империи Сороса, международных мейнстримных медиа, а также украинского президента. У нас никогда не было столько противников одновременно", – заявил Орбан.
Война в Украине - какая позиция Венгрии
Ранее правительство Венгрии запретило доставку и транзит оружия через свою территорию для помощи ВСУ. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В сообщении отмечается, что Венгрия запретила поставку в Украину вооружения. Также нельзя будет осуществлять транзит военной техники через территорию государства.
Также сообщалось, что Венгрия не поддержит возможное создание бесполетной зоны в небе над Украиной и запрет для европейских стран на покупку российских энергоносителей. При этом страна также против поставок оружия Киеву через свою территорию.
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