Отменят ли плановую госпитализацию во время ЧП: ответ Минздрава

Плановую госпитализацию пока отменять не будут / УНИАН

Во время чрезвычайного положения в Украине плановую госпитализацию ограничивать не будут. Госпитализация ограничена только в "красной" зоне карантина, заявил во время брифинга глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Пока по чрезвычайному положению плановую госпитализации не будут ограничивать. Потому что у нас сейчас койкового фонда хватает всем. Госпитализации были ограничены только на красном уровне эпидопасности. Это сегодня пять областей", - заявил он.

Что ожидается после объявления режима ЧП в Украине

Резервистам и военнообязанным запретят выезжать из страны. Пограничники получат возможность ограничивать въезд в Украину

Предлагается приостановить право граждан на забастовки, митинги, и ограничить массовые мероприятия

Транспортное сообщение между областями при необходимости могут ограничить

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Ожидается регулирование работы СМИ, направленное на предупреждение массовых беспорядков. Работа журналистов может быть ограничена

СМИ могут заблокировать, если они будут разжигать ненависть или сепаратизм

Чрезвычайное положение в Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов днем в среду, 23 февраля, сделал заявление о том, что ведомство обратилось к Верховной Раде с просьбой ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины. Решения в случае возникновения угроз в регионах будут определяться областными комиссиями.

Решение принято в связи с признанием Россией "ДНР" и "ЛНР" и вводом Москвой войск на оккупированный Донбасс.

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