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"Должен уволиться": Смолий поведал подробности встречи с Зеленским

Бывший глава Нацбанка разговаривал с Зеленским накануне своего увольнения.

6 июля 2020, 19:59
Смолий
Смолий сообщил подробности встречи с президентом / УНИАН

Отставка Смолия - бывший глава Нацбанка сообщил подробности встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он рассказал в интервью lb.ua

"После заседания Национального совета реформ, 30 июня, у меня была встреча с президентом. Во время этого разговора я понял, что должен спросить у президента, должен ли я уволиться. Он ответил "да".

Смолий также опроверг информацию о том что одной из ключевых причин увольнения была позиция по учетной ставке.

"На этих встречах 30-го и 1-го мы не обсуждали никаких причин, критериев. Это был абсолютно спокойный разговор. Поймите правильно, не было со стороны президента такого, чтобы он сказал: пиши заявление, иди, ты мне надоел. Я из контекста понял, что должен уволиться", - комментирует экс-глава НБУ.

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Смолий подчеркнул, что принял решение об увольнении сразу после разговора с Зеленским, чтобы Рада смогла избрать нового председателя до каникул.

"... Мы абсолютно взвешенно обсудили с президентом, как и когда должен происходить процесс увольнения главы центрального банка, весь процесс перехода, ведь это важно. Я спросил: "Когда вы хотите это сделать? На этой сессии ВР или осенью?". Президент сказал, что на этой. Оставалось три рабочих дня, следующая неделя была не сессионная".

Отставка Смолия

Напомним, ранее народные депутаты проголосовали за отставку Смолия с поста главы НБУ.

В свою очередь Яков Смолий заявил о политическом давлении на регулятор через суды, информационные атаки и необоснованные политические оценки.

На заседании Верховной Рады он подчеркнул, что принял решение уйти в отставку, потому что в течение длительного времени на НБУ осуществляется систематическое политическое давление.

Яков Смолий Владимир Зеленский НБУ новости Украины
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