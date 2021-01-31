Переговоры Украины с главарями ОРДЛО: эксперт указал на важный момент

Для Киева важно, чтобы в рамках переговорного процесса по Донбассу были подписаны документы, считает Дмитрий Васильцев.
Украине нет никакого смысла говорить с главарями группировок "ЛДНР", захватившими отдельные районы Донецкой и Луганской областей, так как они не принимают самостоятельных решений. Важным моментом является тот факт, что их подписи не всегда присутствуют на документах, подписанных Киевом и Москвой. Все решения по данным вопросам с российской стороны принимаются в Кремле.
Как рассказал политолог Дмитрий Васильев в эфире телеканала Украина 24, в Киеве неоднократно убеждались, что представители ОРДЛО не обладают субъектностью в переговорном процессе. Их подписи стоят не на всех документах, подписанных в рамках договоренностей.
"В течение Минских переговоров украинская группа постоянно убеждалась в том, что с этими главарями ни о чем договариваться нельзя. Кстати, их подписи не всегда стоят на бумагах о договоренностях между Украиной и Россией в рамках Минской группы. И в очередной раз можно будет напрямую задать вопрос, но услышать непрямой ответ, который будет говорить о том, что эти главари никакого самостоятельного решения не принимают", - объяснил эксперт, комментируя заявление Леонида Кравчука о том, что у представителей оккупированного Донбасса нужно спросить, поддерживают ли они доктрину так называемого "Русского Донбасса".Читайте такжеУкраина вернет Донбасс: в МИД объявили о требовании к России
При этом он добавил, что все решения по вопросам ОРДЛО со стороны России принимаются в Кремле. Однако для Киева по-прежнему важно, чтобы договоренности, достигнутые в формате дискуссии, были подтверждены документально.
"Решения принимаются в Кремле небольшим количеством лиц, а то и вообще одним лицом. Никакой особой новости в этом нет, думаю, и для Леонида Макаровича в том числе. Но очень нужны протокольные вещи, когда есть вопрос и запротоколированный ответ. Это очень важно, в том числе и для руководителя ТКГ от Украины", - подчеркнул Васильев.
Донбасс новости
- 28-29 января в оккупированном Донецке прошел форум под названием "Русский Донбасс, в ходе которого обнародовали доктрину боевиков, согласно которой "ЛДНР" будут стремиться захватить все районы Донецкой и Луганской областей и намерены расширять экономическое сотрудничество с Россией.
- Приехавшая из Москвы на форум глава медиахолдинга RT Маргарита Симоньян обратилась к России с просьбой присоединить оккупированный Донбасс.
- Участник переговорного процесса по Донбассу от Украины Сергей Гармаш считает, что Россия планирует запустить реализацию абхазского сценария в ОРДЛО. Москва фактически присоединяет Донбасс, но юридически не будет включать данные районы в состав РФ.
- Глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что если ОРДЛО заявят о поддержке плана действий "Русского Донбасса", то Украина обратится в ОБСЕ по вопросу переформатирования переговорного процесса.