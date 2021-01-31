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Переговоры Украины с главарями ОРДЛО: эксперт указал на важный момент

31 января 2021, 17:17
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Для Киева важно, чтобы в рамках переговорного процесса по Донбассу были подписаны документы, считает Дмитрий Васильцев.

Россия, Украина
Подписи представителей ОРДЛО не всегда присутствуют на документах, подписанных Украиной и Россией - эксперт / УНИАН

Украине нет никакого смысла говорить с главарями группировок "ЛДНР", захватившими отдельные районы Донецкой и Луганской областей, так как они не принимают самостоятельных решений. Важным моментом является тот факт, что их подписи не всегда присутствуют на документах, подписанных Киевом и Москвой. Все решения по данным вопросам с российской стороны принимаются в Кремле.

Как рассказал политолог Дмитрий Васильев в эфире телеканала Украина 24, в Киеве неоднократно убеждались, что представители ОРДЛО не обладают субъектностью в переговорном процессе. Их подписи стоят не на всех документах, подписанных в рамках договоренностей.

"В течение Минских переговоров украинская группа постоянно убеждалась в том, что с этими главарями ни о чем договариваться нельзя. Кстати, их подписи не всегда стоят на бумагах о договоренностях между Украиной и Россией в рамках Минской группы. И в очередной раз можно будет напрямую задать вопрос, но услышать непрямой ответ, который будет говорить о том, что эти главари никакого самостоятельного решения не принимают", - объяснил эксперт, комментируя заявление Леонида Кравчука о том, что у представителей оккупированного Донбасса нужно спросить, поддерживают ли они доктрину так называемого "Русского Донбасса".Читайте такжеУкраина вернет Донбасс: в МИД объявили о требовании к России

При этом он добавил, что все решения по вопросам ОРДЛО со стороны России принимаются в Кремле. Однако для Киева по-прежнему важно, чтобы договоренности, достигнутые в формате дискуссии, были подтверждены документально.

"Решения принимаются в Кремле небольшим количеством лиц, а то и вообще одним лицом. Никакой особой новости в этом нет, думаю, и для Леонида Макаровича в том числе. Но очень нужны протокольные вещи, когда есть вопрос и запротоколированный ответ. Это очень важно, в том числе и для руководителя ТКГ от Украины", - подчеркнул Васильев.

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