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Украина вернет Донбасс: в МИД объявили о требовании к России

30 января 2021, 11:55
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Россия будет привлечена к ответственности за преступления против Украины, утверждает Олег Николенко.

МИД Украины
Украина ожидает от России выполнения обязательств по Донбассу - МИД / УНИАН

Реализация мероприятий по проведению форума "Русский Донбасс" в захваченном Донецке является попыткой России подорвать договоренности по урегулированию российско-украинского конфликта и свидетельствует о подрывной деятельности Москвы. Такие меры россиян не помешают возвращению в состав Украины временно оккупированных территорий. Официальный Киев потребовал от Москвы выполнения своих обязательств.

Как заявил спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко в комментарии РБК-Украина, намерения Москвы интегрировать ОРДЛО в российское информационное пространство полностью не соответствуют обязательствам государства по вопросу разрешения конфликта.

"Неустанные попытки Кремля навязать Донбассу "русский мир" и затянуть его в токсичное информационное пространство идут в разрез обязательств Российской Федерации в рамках мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта", - сказал он.Читайте такжеТроянский конь на Донбассе: зачем РФ организовала форум с пропагандистами

Дипломат отметил, что задача форума в оккупированном Донецке – это создание РФ барьеров для Украины в процессе мирного возвращения оккупированных районов Донбасса под политический контроль Киева. Украинские власти в обязательном порядке проинформируют об этом международное сообщество.

В МИД добавили, что военная агрессия Москвы против Киева является преступлением не только против Украины, но и против всего мира. Россия вынуждена будет нести международно-правовую и уголовную ответственность за свои действия.

Кроме того, Николенко заверил, что планы России и боевиков "ЛДНР" не смогут остановить процесс возвращения временно захваченных территорий в состав Украину. Киев ожидает от Москвы выполнения своих обязательств с целью достижения прогресса в рамках переговоров по Донбассу.

"Никакие "доктрины" из сферы фантастики не остановят неотвратимое восстановление суверенитета Украины над временно оккупированными территориями. Ожидаем от российской стороны добросовестного выполнения ранее достигнутых договоренностей для продвижения переговорного процесса", - подчеркнул Олег Николенко.Читайте такжеУ Путина ответили на предложение о присоединении Донбасса к РФ

Донбасс новости

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