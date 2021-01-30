Украина вернет Донбасс: в МИД объявили о требовании к России

Россия будет привлечена к ответственности за преступления против Украины, утверждает Олег Николенко.
Реализация мероприятий по проведению форума "Русский Донбасс" в захваченном Донецке является попыткой России подорвать договоренности по урегулированию российско-украинского конфликта и свидетельствует о подрывной деятельности Москвы. Такие меры россиян не помешают возвращению в состав Украины временно оккупированных территорий. Официальный Киев потребовал от Москвы выполнения своих обязательств.
Как заявил спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко в комментарии РБК-Украина, намерения Москвы интегрировать ОРДЛО в российское информационное пространство полностью не соответствуют обязательствам государства по вопросу разрешения конфликта.
"Неустанные попытки Кремля навязать Донбассу "русский мир" и затянуть его в токсичное информационное пространство идут в разрез обязательств Российской Федерации в рамках мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта", - сказал он.Читайте такжеТроянский конь на Донбассе: зачем РФ организовала форум с пропагандистами
Дипломат отметил, что задача форума в оккупированном Донецке – это создание РФ барьеров для Украины в процессе мирного возвращения оккупированных районов Донбасса под политический контроль Киева. Украинские власти в обязательном порядке проинформируют об этом международное сообщество.
В МИД добавили, что военная агрессия Москвы против Киева является преступлением не только против Украины, но и против всего мира. Россия вынуждена будет нести международно-правовую и уголовную ответственность за свои действия.
Кроме того, Николенко заверил, что планы России и боевиков "ЛДНР" не смогут остановить процесс возвращения временно захваченных территорий в состав Украину. Киев ожидает от Москвы выполнения своих обязательств с целью достижения прогресса в рамках переговоров по Донбассу.
"Никакие "доктрины" из сферы фантастики не остановят неотвратимое восстановление суверенитета Украины над временно оккупированными территориями. Ожидаем от российской стороны добросовестного выполнения ранее достигнутых договоренностей для продвижения переговорного процесса", - подчеркнул Олег Николенко.Читайте такжеУ Путина ответили на предложение о присоединении Донбасса к РФ
Донбасс новости
- В оккупированном Донецке 28-29 января прошел форум "Русский Донбасс", в рамках которого была обнародована военная доктрина боевиков, где говорится, что "ЛДНР" будут пытаться установить контроль над всеми районами Донбасса и намерены укреплять экономическое сотрудничество с Россией.
- Прибывшая на форум глава российского медиахолдинга RT Маргарита Симоньян выступила с призывом к России присоединить оккупированные районы Донбасса.
- Советник делегации Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович считает, что Россия вряд ли пойдет на обострение боевых действий или присоединение ОРДЛО, так как это чревато проблемами для российского государства.
- Участник переговоров в ТКГ от переселенцев из Донецка Сергей Гармаш полагает, что Россия решила реализовать абхазский сценарий в ОРДЛО. РФ фактически присоединяет Донбасс, однако не будет включать оккупированные районы в состав своего государства.