Пискун объяснил, почему уволился с поста советника генпрокурора

Святослав Пискун поделился, почему ушел с поста советника Ирины Венедиктовой / Скриншот

Бывший генпрокурор Святослав Пискун сообщил, что написал заявление на увольнение с поста внештатного советника генпрокурора Ирины Венедиктовой по собственному желанию.

Пискун в эфире телеканала 112 Украина сказал, что увольнение с должности касается не личных отношений с генпрокурором, а его и тех людей, которые работают в Офисе генпрокурора (ранее назывался Генпрокуратура).

По его словам, увольнение связано, в частности, с судебными исками о пересчете пенсий более 3,5 тысячам работников прокуратуры, которым нужна справка от Венедиктовой, на основании которой им могут пересчитать выплаты.

"Это была наша главная проблема, а также восстановление на работе тех людей, которых генпрокурор Рябошапка незаконно уволил с должности... Насколько я понял, ничего такого за этот период мы не успели сделать, чтобы оно в корне изменило ситуацию…", – заявил экс-генпрокурор.

Ранее бывший нардеп Игорь Мосийчук написал, что Святослав Пискун уже не является внештатным советником Ирины Венедиктовой.

Напомним, в конце июля 2020 года стало известно, что Пискун стал внештатным советником Венедиктовой. Генпрокурор 27 июля подписала приказ о назначении Пискуна советником.