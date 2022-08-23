Собрался в Крым и открыл с Зеленским Аллею смелости: Дуда в Киеве заявил о мощной поддержке Украины

В 2022 году я начал верить, что увижу украинский Крым - Дуда / Коллаж Офис президента, Reuters

Президент Польши Анджей Дуда во вторник, 23 августа, находится с визитом в Киеве, в рамках которого он принял участие в открытии Аллеи смелости в столице вместе с украинским гарантом Владимиром Зеленским и саммите Крымской платформы. Дуда объявил о поддержке Украины и готовности посетить освобожденный Крымский полуостров вместе с Зеленским. Инициалы Дуды появились первыми на Аллее, которая посвящена друзьям Украины, поддерживающим страну в битве с российской агрессией.

"Я верю, господин Владимир, что вы мне покажете Крым"

Польский глава государства Анджей Дуда свое выступление на саммите Крымской платформы начал на украинском языке. Он подчеркнул принадлежность оккупированного полуострова Украине.

"Крым – это Украина. Так как Гданьск или Люблин являются частью Польши, так Крым является и будет частью Украины", - отметил президент.

Дуда говорил, что раньше он лично не посещал Крым, однако помнит, как польский и литовский поэт Адам Мицкевич писал о Крымском полуострове как о волшебном месте. Теперь же, в 2022 году, у него появилась надежда, что удастся увидеть украинский Крым. Президент Польши готов отправиться на освобожденный полуостров.

"В его стихах Крым был так близок к Польше, что я думал, что всегда смогу протянуть руку и прикоснуться к полуострову. С 2014 года я начал думать, что у меня не будет такой возможности. Но в 2022 году все же я начал верить, что увижу украинский Крым. Я верю, господин Владимир, что вы мне покажете Крым", - добавил Дуда.

Также он акцентировал внимание на том, что украинские мужчины женщины ценой своей жизни и здоровья защищают безопасность стран Европы.

Президент Польши заверил Украину в безусловной поддержке украинского народа.

"Польша – это ваш тыл, ваш дом, это семья для всех ваших беженцев, которые должны бежать от войны и имеют временный дом в Польше. У нас нет споров на этот счет. Все, кто находился на этом посту до меня, сказали бы то же самое. Все президенты Польши говорят вам: "Мы с вами, мы на вашей стороне", - сказал политик.

При этом он завершил свое выступление на украинском и польском языках. Президента Зеленского Дуда назвал свои другом.

"Мій друже Володимире, дорогі українські браття! Ще не вмерла Україна! Єще Польска не згінела!" – подчеркнул Андрей Дуда в своем заявлении.

Анджей Дуда в Киеве 23 августа / Офис президента

Имя Дуды первым появилось на Аллее смелости в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда вместе открыли Аллею смелости в Киеве. Аллея появилась по инициативе Зеленского к 31-й годовщине Независимости Украины. На ней будут указывать имена политических лидеров и представителей стран-партнеров, которые оказывают Украине серьезную помощь в борьбе с отражением российской агрессии.

Дуда и Зеленский на Аллее смелости в Киеве / Офис президента

Дуда стал первым иностранным лидером, чьи инициалы появились на Аллее смелости.

Инициалы Дуды на Аллее смелости в Киеве / Офис президента

"Сегодня я хочу в присутствии президента Польши Анджея Дуды открыть Аллею смелости. Его имя всегда будет на этой Аллее. Это символ храбрости, символ дружбы, поддержки Украины тогда, когда она действительно нужна", - сказал Зеленский.

Зеленский и Дуда сделали заявления на открытии Аллеи смелости / Офис президента

Президент также отметил, что именно Дуда приложил особо важные усилия в укреплении обороноспособности украинского государства в первые дни полномасштабного военного вторжения России в Украину. Он прибыл в охваченную войной Украину и решительно осудил Москву.

Дуда и Зеленский в Киеве 23 августа / Офис президента

"Именно Польша одной из первых стран ЕС стала новым домом для миллионов вынужденных переселенцев из Украины. Промышленность, бизнес, рядовые поляки – каждый присоединился к скорейшей адаптации и поддержке наших граждан. Польское правительство и Сейм максимально упростили процедуры пересечения границы и последующего включения украинцев в дружеское европейское сообщество", - подчеркнули в Офисе президента.

Второй саммит Крымской платформы

В Киеве 23 августа проходит Второй саммит Международной Крымской платформы. Мероприятия вступительным словом открыл президент Украины Владимир Зеленский.

В саммите принимают участие 60 государств и международных организаций. Около 40 стран представлены на уровне президентов и глав правительств.

Саммит по причине войны в Украине проходит в онлайн-режиме. Однако некоторые международные лидеры, среди которых президент Польши Анджей Дуда, приехали в Киев.

Смотрите онлайн саммит Крымской платформы

На саммите обсуждаются следующие темы:

роль временной оккупации Крыма в развертывании полномасштабной агрессии против Украины;

общие усилия, направленные на восстановление безопасности и стабильности в регионе Черного и Азовского морей;

дальнейшие шаги в ответ на нарушение россией прав человека и международного гуманитарного права в Крыму, в частности в отношении этнических украинцев и крымских татар;

усиление политики непризнания.

По итогам саммита Крымской платформы участники мероприятия должны сделать Совместное заявление.

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