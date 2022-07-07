Под министром соцполитики зашаталось кресло: кто претендует на должность Лазебной

Марина Лазебная может покинуть должность министра

Министр соцполитики Марина Лазебная вскоре может покинуть свою должности, сообщает издание РБК-Украина, со ссылкой на собственные источники.

По информации СМИ, ее может заменить заменить нынешняя руководительница департамента социальной политики и здравоохранения в Офисе президента Оксана Жолнович.

Известно также о том, что Жолнович является практикующим адвокатом в сфере трудового, гражданского, семейного и административного права, а также член и основатель ряда общественных организаций и политической партии Сила Людей.

Также, по словам источника СМИ, на должность министра социальной политики есть и другие кандидаты.

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Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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