УкрРус
  1. Главная
  3. Политика

Зеленский провел переговоры с Шольцем и Макроном: первые подробности и заявления президента

15 декабря 2021, 17:52

Встреча Зеленского и Шольца прошла на полях саммита Восточного партнерства.

Встреча Зеленского и Шольца
Встреча Зеленского и Шольца / twitter.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил результаты первой встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Глава государства ожидает сотрудничества с Германией в вопросах энергетики, обороны и безопасности, а также в ситуации с евроатлантической интеграцией. Он пригласил главу немецкого правительства приехать с визитом в Киев.

В своем Twitter-аккаунте глава государства сообщил, что он ожидает поддержки Берлина по вопросу вступления Украины в Североатлантический альянс

"Рад нашему знакомству с Олафом Шольцем Ожидаю углубления сотрудничества Украины и Германии в сферах энергетики, безопасности и обороны. Также рассчитываю на поддержку Германией евроатлантического курса. Пригласил посетить Украину с визитом", - сообщил Зеленский.

Также президент поговорил с президентом Франции Макроном. Гарант выразил надежду, что во время председательства французского государства в Европейском совете отдельное внимание будет уделяться вопросу безопасности Украины и противодействия агрессии России.

"Обсудил с Эммануэлем Макроном вопросы сотрудничества Украины и Франции. Надеюсь, что во время председательства Франции в Европейском Совете будет уделяться особое внимание безопасности Украины и противодействию гибридной агрессии РФ в Европе", - отметил Зеленский.


Новость дополняется

viber
Владимир Зеленский новости Украины Олаф Шольц
Сейчас вы просматриваете новость «Зеленский провел переговоры с Шольцем и Макроном: первые подробности и заявления президента». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Редкая удача в деньгах, покупка квартиры и везение во всем: счастливые месяцы для знаков зодиака в год ТиграРедкая удача в деньгах, покупка квартиры и везение во всем: счастливые месяцы для знаков зодиака в год Тигра Гороскоп на сегодня 14 декабря 2021: Близнецам – обман, Стрельцам – опасные авантюрыГороскоп на сегодня 14 декабря 2021: Близнецам – обман, Стрельцам – опасные авантюры Гороскоп на завтра 16 декабря 2021: Львам – потери, Весам – козни недругов, Скорпионам - завистникиГороскоп на завтра 16 декабря 2021: Львам – потери, Весам – козни недругов, Скорпионам - завистники Украинцев обяжут платить налог на огород: кого и когда обложат новыми платежамиУкраинцев обяжут платить налог на огород: кого и когда обложат новыми платежами Скоро в Украину придет классическая зима со снегом и морозом: синоптик назвала датуСкоро в Украину придет классическая зима со снегом и морозом: синоптик назвала дату
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
17:52

Зеленский провел переговоры с Шольцем и Макроном: первые подробности и заявления президента

17:31

Звезда Сватов Анна Кошмал в образе роковой женщины примерила пиджак на голое тело

17:31

Гороскоп на 2022 год для Раков: радикальные решения, отдых заграницей и исполнение желанийВидео

17:19

В Черкассах на 11 лет посадили в тюрьму несовершеннолетнего за зверское избиение мужчиныВидео

16:57

В Еврокомиссии рассказали, когда штамм "Омикрон" будет доминировать в ЕвропеВидео

Реклама
16:51

Новые правила въезда в Польшу с 15 декабря: какие изменения ждут украинцевВидео

16:36

Украину атакует циклон Matteo и резко похолодаетВидео

16:26

В Арктике зафиксировали рекорд - адскую жару в +38⁰C

16:19

"Думал, что разыгрывают": житель Мукачево выиграл внедорожник за прививку против COVID-19Видео

15:57

Григорию Лепсу понадобилась срочная медицинская помощь - подозревают гипертонический криз или сильное алкогольное отравление

15:44

"Просто выставили за дверь": родители 4-летней Каролины рассказали детали ее "побега" из детсада

15:42

Сбил на переходе и 20 метров вез тело на капоте: под Одессой произошло смертельное ДТПВидео

15:25

Удар по банкам РФ и остановка СП-2: в ЕС не верят угрозам Путина и тормозят санкции – BloombergВидео

15:22

Мининфраструктуры объявило о старте масштабного ремонта трассы Киев – Одесса в Черкасской области

15:21

Как быстро похудеть к Новому году: что нужно есть, чтобы надолго сбросить вес

15:17

Гречка по 65 грн/кг: цены на крупы в 2022 году резко взлетятВидео

15:10

Американская "Барби" с грудью 34-го размера решила "сделать" огромные бразильские ягодицы

14:46

"Я в команде Путина работал": в Украину не пустили непризнанного "героя России"Видео

14:33

"Не нравится – не приходи": владелец известного столичного ресторана обматерил посетительницуВидео

14:27

Рада переименовала город Владимир-Волынский: в РФ протестуют

Реклама
14:07

Успех в деньгах и карьере: топ-5 знаков, для кого Новый год 2022 будет самым счастливымВидео

14:02

Самые вкусные тарталетки на Новый год 2022: превосходные закуски за 5 минутВидео

13:57

Карантин в Украине продлили до 31 марта: Шмыгаль сделал заявление по маскам и COVID-сертификатамВидео

13:46

Эпатажный жених Анны Тринчер накачал себе губы

13:28

"Я что, не имею права?": полтавчанка уже 20 лет стаскивает к своему дому мусорВидео

13:15

В России "Сбербанк" требует от киевлянки заплатить миллион долгов ее покойного отца

13:00

Гороскоп на завтра 16 декабря 2021: Львам – потери, Весам – козни недругов, Скорпионам - завистникиВидео

12:53

Марина Хлебникова впервые после пожара лично обратилась к поклонникам

12:52

"Ковидная тысяча" от мошенников: в Украине сделали клон сайта Минздрава и воруют деньги с картыВидео

12:51

200 работодателей отказали в работе: в Киеве тестировщица ПО пострадала из-за возрастаВидео

12:44

Замглавы ОП Шурма рассказал, как Украине удалось избежать энергетического кризиса

12:39

От пса, которого хозяйка привязала в Киеве в парке и уехала за границу, отказалась новая семья

12:38

"Подсовывает" клиентам кредиты: ПриватБанк обвинили в самоуправстве

12:32

"Большая стройка" реконструировала самый большой крытый бассейн в Донецкой области

12:01

Просидел на рельсах 15 часов: в метро Харькова спасли котенкаВидео

11:42

"Агрессия будет стоить России дорого": в ЕС заявили, что готовы ужесточить антироссийские санкцииВидео

11:34

Андрей Данилко показал, как изменилась Верка Сердючка за 17 лет

11:26

Законопроект по Донбассу и Крыму, против которого Запад и РФ: Украина не намерена отзывать документ

11:19

Как распознать некачественное куриное филе: советы экспертов

11:17

Православный календарь на январь 2022: важные церковные праздники и даты

Реклама
11:07

Что будет с организмом, если не есть сахар две недели - ответ неврологаВидео

10:48

"Омикроном" и "Дельтой" можно инфицироваться одновременно: кому грозит перекрестное заражениеВидео

10:10

Эксперт пояснил, как женщине при выходе на пенсию сохранить надбавку в 25%

09:57

Задохнулась еще в утробе: в Киеве - скандал из-за смерти младенца, родители обвиняют медиковВидео

09:43

Эффективные против "Омикрона": таблетки от коронавируса защищают на 90%, заявили в PfizerВидео

09:34

"Средняя зарплата - до 15,7 тысяч гривен": в Кабмине рассказали, когда украинцам ждать "чуда"

09:21

Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни

08:48

Гороскоп на сегодня 15 декабря 2021: Ракам – знаки судьбы, Львам – ревность, Скорпионам – потериВидео

08:33

История повторяется: как Запад усмирял СССР полвека назадмнение

08:32

Коронавирус в Украине 15 декабря: за сутки более 8 тысяч новых COVID-случаев и 356 жертв

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять