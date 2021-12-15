Зеленский провел переговоры с Шольцем и Макроном: первые подробности и заявления президента

Встреча Зеленского и Шольца / twitter.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил результаты первой встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Глава государства ожидает сотрудничества с Германией в вопросах энергетики, обороны и безопасности, а также в ситуации с евроатлантической интеграцией. Он пригласил главу немецкого правительства приехать с визитом в Киев.

В своем Twitter-аккаунте глава государства сообщил, что он ожидает поддержки Берлина по вопросу вступления Украины в Североатлантический альянс

"Рад нашему знакомству с Олафом Шольцем Ожидаю углубления сотрудничества Украины и Германии в сферах энергетики, безопасности и обороны. Также рассчитываю на поддержку Германией евроатлантического курса. Пригласил посетить Украину с визитом", - сообщил Зеленский.

Также президент поговорил с президентом Франции Макроном. Гарант выразил надежду, что во время председательства французского государства в Европейском совете отдельное внимание будет уделяться вопросу безопасности Украины и противодействия агрессии России.

"Обсудил с Эммануэлем Макроном вопросы сотрудничества Украины и Франции. Надеюсь, что во время председательства Франции в Европейском Совете будет уделяться особое внимание безопасности Украины и противодействию гибридной агрессии РФ в Европе", - отметил Зеленский.



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