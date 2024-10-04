Пока Порошенко заявлял, что должен быть на фронте, глава его фракции купил лакшери виллу на островах, - эксперт

https://glavred.info/politics/poka-poroshenko-zayavlyal-chto-dolzhen-byt-na-fronte-glava-ego-frakcii-kupil-laksheri-villu-na-ostrovah-ekspert-10602497.html Ссылка скопирована

Лидер фракции Петра Порошенко в Верховной Раде Артур Герасимов в разгар войны покупает лакшери виллу, несмотря на заявления Петра Алексеевича о том, что вся команда "Евросолидарности" должна быть на фронте. Об этом у себя на странице написал эксперт Петр Олещук, отметив, что команда нардепа существует в двух реальностях: в одной, воображаемой, они - на фронте, а в реальной - заботятся о своем состоянии.

Так, по словам Олещука в расследовании Бигус.Инфо, журналисты которого обнаружили на островах под Киевом имение нардепа Артура Герасимова, шокирует дата покупки: разгар войны в июле 2022 года.

"Не успела орда отойти от Киева, как у Петра Алексеевича бросились покупать лакшери виллы. Волонтеры по копейкам собирали на ВСУ, а у Петра, имея виллы в Испании рядом со Свинарчуками, решили, что лучше потратить деньги еще на один дворец. Новое имение и примерно 0,3 га земли в Плютах под Киевом оформила на себя жена нардепа от "Европейской солидарности" Герасимова. Ранее коттедж, построенный посреди острова, где строительство де-факто запрещено и поэтому прокуратура должна была обращаться в суд, был оформлен на тещу Герасимова – Татьяну Матвееву", - написал Олещук.

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По словам эксперта, стоимость имения Герасимова критически занижена до уровня цены небольшой квартиры в отдаленных районах Киева.

"В декларации нардепа указано, что стоимость земли и дома составляет менее 3 млн грн. По оценкам расследователей, схожая земля с поместьем в Плютах стоит на рынке 2-2,5 млн долларов. Герасимов настоящий счастливчик: купил поместье и 30 соток под ним чуть больше, чем за 70 тысяч долларов. По сути, по цене "двушки" в спальном районе Киева", – подчеркнул Олещук.

Эксперт отметил, что недвижимость на островах является одной из приоритетных сфер интересов Порошенко и его команды.

"Если бы в Украине было разрешено двойное гражданство, Порошенко вместе со всеми своими депутатами стали бы гражданами Мальдив. Потому что очень сильно богатая фракция ВР любит эти острова. "Мальдивской солидарности" вместе с Порошенко удается существовать в двух реальностях одновременно: в одной, воображаемой, они на фронте и на ВСУ донатят миллионы миллиардов, а в другой, украинской – создают для себя Мальдивы здесь и сейчас, пока страна охвачена огнем войны. Как говорил Петр Порошенко: хоть "я и моя команда должны быть на фронте (с)", но виллы на островах сами себя не заселят", - написал эксперт.

Как известно, недавно один из лидеров команды Порошенко, лидер фракции "Европейская Солидарность" в горсовете Днепра, депутат Камиль Примаков вместе с семьями и коллегами-депутатами были замечены на курорте на Мальдивах в январе 2024 года. Туда они поехали вместо конференции по послевоенному восстановлению регионов Украины. Только одни украшения жены депутата от Порошенко, которую она надела на вечеринку, стоит более 10 млн грн.

Сам Петр Порошенко только в сентябре 2024 года задекларировал более 1,1 млрд доходов, что в 125 раз больше заявленных доходов олигарха в аналогичный довоенный период.

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