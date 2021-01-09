Политолог назвал главный провал команды Зеленского

Андрей Золотарев назвал главный провал команды Зеленского / УНИАН

Кадровая политика на местах, т.е. региональная политика – результаты этого провала отразились в итоговых цифрах местных выборов, в результате которых мы получили угрозу не просто регионализации политики, а неофеодализации страны, заявил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"У власти была возможность пойти на местные выборы в 2019 году, когда "зеленая" команда смогла бы подвинуть региональных баронов. Но выборы состоялись на год позже – и их итоги приведут к достаточно плачевным для президентской политсилы последствиям. Ведь инфантилизм губернаторов на местах, их беспомощность и некомпетентность в отдельных городах уже превратились в объект насмешек", - рассказал политолог в комментарии Главреду.

По его словам, результаты местных выборов приведут к углублению конфликта между Киевом и региональными элитами и станут одним из тех факторов, которые определят события 2021 года.

"Возможно, в таких условиях Зеленскому стоит искать более взрослых политических партнеров, например, объединить усилия с той же Юлией Тимошенко. Ее многие ругают, многие ненавидят, но смеяться ей в лицо осмелятся немногие – они знают, что это будет стоить им дорого", - объяснил Золотарев.

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