Политолог назвал главный провал команды Зеленского

Итоги местных выборов приведут к достаточно плачевным для президентской политсилы последствиям, убежден Золотарев.
Кадровая политика на местах, т.е. региональная политика – результаты этого провала отразились в итоговых цифрах местных выборов, в результате которых мы получили угрозу не просто регионализации политики, а неофеодализации страны, заявил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
"У власти была возможность пойти на местные выборы в 2019 году, когда "зеленая" команда смогла бы подвинуть региональных баронов. Но выборы состоялись на год позже – и их итоги приведут к достаточно плачевным для президентской политсилы последствиям. Ведь инфантилизм губернаторов на местах, их беспомощность и некомпетентность в отдельных городах уже превратились в объект насмешек", - рассказал политолог в комментарии Главреду.
По его словам, результаты местных выборов приведут к углублению конфликта между Киевом и региональными элитами и станут одним из тех факторов, которые определят события 2021 года.
"Возможно, в таких условиях Зеленскому стоит искать более взрослых политических партнеров, например, объединить усилия с той же Юлией Тимошенко. Ее многие ругают, многие ненавидят, но смеяться ей в лицо осмелятся немногие – они знают, что это будет стоить им дорого", - объяснил Золотарев.
Провалы Зеленского – о чем сообщалось ранее:
- Главным провалом украинской власти в 2020 году стало резкое ослабление президентской власти. Такого не было ни при Порошенко, ни при Януковиче, ни при Кучме, заявил политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.
- Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак назвал главным провалом в экономической сфере Украины то, что так и не появилась стратегия экономического развития. Более того, нет даже однолетней программы деятельности правительства. При отсутствии стратегии ни внутри страны, ни за ее пределами никто не понимает, какую мы строим экономическую модель.