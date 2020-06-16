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Политолог заявил о связи главы Минэнерго Буславец с олигархом

16 июня 2020, 14:56

Временно исполняющую обязанности главы Минэнерго Ольгу Буславец уличили в лоббировании интересов олигарха Рината Ахметова.

Разделение Минэкоэнерго на два министерства почти совпало с окончанием полномочий Ольги Буславец на должности временно исполняющей обязанности главы этого ведомства. Теперь она сможет возглавлять воссозданное Минэнерго еще 60 дней в статусе вр.и.о., что является крайне негативным фактором для кризисной отрасли, требующей стабильного управления. Так считает политолог Владимир Фесенко, о чем он написав на своей странице в Facebook.

По словам политолога, о чиновнической уловке Буславец свидетельствуют данные СМИ, которые указывают на лоббирование интересов компании ДТЭК, принадлежащей Ринату Ахметову.

"В угоду тепловым электростанциям Рината Леонидовича она остановила на внеплановый ремонт рекордное за всю историю Украины количество атомных энергоблоков. В угоду солнечным и ветровым электростанциям Ахметова она, опять-таки по утверждению злых языков, сначала имитировала, а затем сорвала переговоры о снижении тарифов для "зеленой" генерации". В этом смысле также можно говорить о "технологии Буславец"" - заявил Фесенко.

Однако, пишет политолог, Буславец благодаря своей чрезвычайной активности привлекла к себе немало внимания и стала "токсичной, неся сильный и потенциальный риск".

"Во-первых, это риск для премьер-министра Шмыгаля. Ему на днях надо утверждать программу правительства. И в парламенте наверняка вспомнят и о проблемах в сфере энергетики и о неопределенном статусе Буславец, - пояснил Фесенко. - Во-вторых, это риск для самого Рината Леонидовича. Слишком уж большое и скандальное внимание привлечено к Ольге Анатольевне. Если уж и лоббировать, то делать это надо элегантнее и менее заметно. В этой связи напомню, что токсичных и конфликтных персонажей во власти не любит и президент Зеленский".

Резюмируя, политолог заявил, что стране нужен стабильный и нескандальный министр энергетики.

Ранее сообщалось, что нововведения на энергорынке в Украине вызывают немало вопросов: дешевая атомная генерация ограничивается, зато тепловая – более дорогая и не экологическая электрогенерация – получает "зеленый свет". Идут разговоры о возможном росте тарифов для населения, о коллапсе отечественной энергетики.

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