Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Финалистку Нацотбора поймали на сотрудничестве с россиянином — что произошло

Кристина Трохимчук
16 января 2026, 12:19
30
Valeriya Force попала в громкий скандал.
Valeriya Force - скандал
Valeriya Force - скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Valeriya Force

Вы узнаете:

  • Valeriya Force сотрудничала с гражданином страны-агрессора
  • Когда это произошло

Финалистка Национального отбора на Евровидение-2026 Valeriya Force попала в громкий скандал. Блогер-сплетник Богдан Беспалов нашел доказательства ее сотрудничества с гражданином страны-агрессора.

Оказалось, что уже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину певица продолжала работать с саунд-продюсером из страны-агрессора. На его странице в Instagram нашлись доказательства их совместной работы над альбомом "My dark side", который певица выпустила под псевдонимом Vesta, а также над треком "People in my head".

видео дня
Valeriya Force сотрудничала с россиянином
Valeriya Force сотрудничала с россиянином / фото: instagram.com, d.woo_mixing

"Одна из участниц в 2024 году работала с россиянином над созданием ее композиции. С россиянином, который живет в Москве", — акцентировал Беспалов.

Более того, саунд-продюсер сотрудничает с российскими артистами с пророссийским вектором и поддержкой так называемого "СВО". Треки, созданные в сотрудничестве с россиянином, Valeriya Force до сих пор использует в своей промокампании к Национальному отбору.

Звукорежиссер сотрудничает с российскими артистами
Звукорежиссер сотрудничает с российскими артистами / фото: instagram.com, d.woo_mixing

Что примечательно, после обнаружения доказательств сотрудничества саунд-продюсер решил скрыть эти фотографии из своих соцсетей, однако это не смогло остановить скандал. Богдан Беспалов заявил, что уже обратился к организаторам Нацотбора.

"Ждем официального ответа и позиции", — заключил блогер.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Ани Лорак, продолжающая молчать о террористическом нападении РФ на родную Украину, пошла на решительный шаг, чтобы сохранить брак с испанцем Исааком Виджраку. Предательница выложила круглую сумму для того, чтобы вывезти супруга на отдых за границу.

Также певица Monokate записала острую пародию на Jerry Heil после ее громкого заявления про Нацотбор. Артистка рассказала, что записывала свою песню на Виноградаре два месяца. Также она подчеркнула, что не будет играть в "шоубизнесовые игры", и призвала зрителей голосовать сердцем.

Вас может заинтересовать:

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Нацотбор на Евровидение 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
После ночного удара РФ в ряде областей есть обесточивание: где ситуация хуже всего

После ночного удара РФ в ряде областей есть обесточивание: где ситуация хуже всего

12:32Энергетика
Потепление в Украине отменяется: синоптик сказал, где ударит новая волна морозов

Потепление в Украине отменяется: синоптик сказал, где ударит новая волна морозов

12:14Синоптик
Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака ждет период взлетов и падений

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака ждет период взлетов и падений

12:00Гороскоп
Реклама

Популярное

Ещё
Путин назвал новое циничное условие окончания войны - что хочет получить Кремль

Путин назвал новое циничное условие окончания войны - что хочет получить Кремль

Киеву не 1543 года - историк раскрыл большую советскую ложь о столице

Киеву не 1543 года - историк раскрыл большую советскую ложь о столице

Увольнения, проблемы с деньгами и здоровьем: какие знаки зодиака станут неудачниками 2026 года

Увольнения, проблемы с деньгами и здоровьем: какие знаки зодиака станут неудачниками 2026 года

В Украине могут ввести новые налоги: в МВФ выдвинули главные требования

В Украине могут ввести новые налоги: в МВФ выдвинули главные требования

"Новая большая проблема": раскрыта главная причина отсутствия отопления в Киеве

"Новая большая проблема": раскрыта главная причина отсутствия отопления в Киеве

Последние новости

12:42

В Одессе хотят сократить комендантский час: до скольки можно будет гулять

12:35

Гороскоп на завтра 17 января: Весам - страх, Водолеям - неудача

12:32

После ночного удара РФ в ряде областей есть обесточивание: где ситуация хуже всего

12:19

Финалистку Нацотбора поймали на сотрудничестве с россиянином — что произошло

12:17

У путиниста Киркорова новые проблемы - власти РФ взялись за певца

Смена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - КурносоваСмена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - Курносова
12:14

Потепление в Украине отменяется: синоптик сказал, где ударит новая волна морозов

12:00

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака ждет период взлетов и паденийВидео

11:46

Бархат, патина и характер: как будет выглядеть модный интерьер в 2026 году

11:28

Миллион рублей за ночь: Лорак пошла на радикальные меры для спасения брака

Реклама
11:26

Россияне пытались прорвать границу на новом направлении: какая там сейчас ситуация

11:24

Почему зимняя куртка не держит тепло: простой трюк быстро исправит ситуацию

11:18

В Украине не осталось ни одной целой электростанции, хуже всего в Киеве - Шмыгаль

11:17

Китайский гороскоп на завтра 17 января: Петухам - беспокойство, Змеям - победа

11:00

Любовный гороскоп 2026: какие знаки зодиака ждут кризисы и свадьбы в новом годуВидео

10:31

Почему 17 января нельзя делиться своими планами с другими: какой церковный праздник

10:31

Monokate высмеяла Jerry Heil в пародии после громкого заявления про Нацотбор — деталиВидео

10:27

"Я никогда таких слов не говорила": суд избирает меру пресечения Тимошенко

10:06

Порядок выступлений финалистов Нацотбора на Евровидение 2026

09:41

"Это не удалось Обаме и Байдену": в США назвали главное условие для завершения войны

09:29

Кремль срывает на Киеве злость из-за революции в Иранемнение

Реклама
09:21

Золото Полуботка в Украине: где его ищут и что за него должны были получить украинцыВидео

09:11

Армия РФ захватила Красногорское и продвинулась ещё на трёх участках — DeepState

09:03

В Украине меняют правила комендантского часа: что теперь разрешено

08:33

Будет жить на пенсию: Долиной полностью сорвали гастрольный график

08:25

Трамп получил желанную Нобелевскую премию мира, но есть один неожиданный нюанс

08:12

После побега из больницы: стало известно о состоянии Валюхи из "Сватов"

08:00

Британия выделяет дополнительные £20 млн для Украины: на что пойдут средства

07:41

На нее нельзя смотреть: что требует Меган Маркл, чтобы приехать в Великобританию

07:16

Европа разработала три сценария защиты Гренландии от США - The Economist

06:10

Что нужно сделать, чтобы преодолеть коррупциюмнение

05:31

Женщина оставила собаку дома на 45 минут и чуть не заплакала, когда вернулась

05:00

Поймают волну богатства: три знака зодиака получат денежный бонус от судьбы

04:45

"Новая большая проблема": раскрыта главная причина отсутствия отопления в Киеве

04:14

В феврале придет апрель: какой будет погода в Одессе в последний месяц зимы

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мужчины с галстуком за 45 секунд

03:30

"Попали в апокалипсис": Денисенко вышла на связь после суток без света

03:05

Финансовый гороскоп на 2026 год: шесть знаков зодиака будут купаться в богатствеВидео

02:43

Сладкое средство от старости: ученые раскрыли неожиданный секрет долголетия

01:49

Эксперты назвали две вещи, которые успешные люди всегда делают перед сном

01:43

"Тревожные звоночки" для Путина: два условия, которые заставят РФ изменить курс в войне

Реклама
01:30

"Теперь с папой": умерла "секретная" дочь Фредди Меркьюри

00:21

Посадил и забыл: идеальные многолетники для "ленивого" сада на солнце и в тениВидео

00:15

Украина срочно созывает энергетический "Рамштайн" из-за обстрелов РФ: детали

15 января, четверг
23:44

Секретный код от счастья: Жизель Бюндхен намекнула на имя новорожденного сына

23:26

До 16 часов без света: на Ровенщине вводят жесткие графики отключений на 16 января

23:14

Часы отключений стали более строгими: новый график для Днепра и области на 16 января

22:56

Украинский футболист сбил Дэвида Гетту - детали

22:40

Эксперты раскрыли, где категорически запрещено ставить генератор: перечень мест

22:19

Наталья Сумская сделала важное заявление на фоне тяжелой ситуации

22:06

До 16 часов без света: графики отключений на Львовщине на 16 января

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять