Финалистку Нацотбора поймали на сотрудничестве с россиянином — что произошло

Valeriya Force попала в громкий скандал.

Valeriya Force - скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Valeriya Force

Вы узнаете:

Valeriya Force сотрудничала с гражданином страны-агрессора

Когда это произошло

Финалистка Национального отбора на Евровидение-2026 Valeriya Force попала в громкий скандал. Блогер-сплетник Богдан Беспалов нашел доказательства ее сотрудничества с гражданином страны-агрессора.

Оказалось, что уже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину певица продолжала работать с саунд-продюсером из страны-агрессора. На его странице в Instagram нашлись доказательства их совместной работы над альбомом "My dark side", который певица выпустила под псевдонимом Vesta, а также над треком "People in my head".

Valeriya Force сотрудничала с россиянином / фото: instagram.com, d.woo_mixing

"Одна из участниц в 2024 году работала с россиянином над созданием ее композиции. С россиянином, который живет в Москве", — акцентировал Беспалов.

Более того, саунд-продюсер сотрудничает с российскими артистами с пророссийским вектором и поддержкой так называемого "СВО". Треки, созданные в сотрудничестве с россиянином, Valeriya Force до сих пор использует в своей промокампании к Национальному отбору.

Звукорежиссер сотрудничает с российскими артистами / фото: instagram.com, d.woo_mixing

Что примечательно, после обнаружения доказательств сотрудничества саунд-продюсер решил скрыть эти фотографии из своих соцсетей, однако это не смогло остановить скандал. Богдан Беспалов заявил, что уже обратился к организаторам Нацотбора.

"Ждем официального ответа и позиции", — заключил блогер.

