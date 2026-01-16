Сладкое средство от старости: ученые раскрыли неожиданный секрет долголетия

Пользу связывают исключительно с тёмным шоколадом с высоким содержанием какао.

Назван рецепт долголетия / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/TungArt7, Pixabay/Peggychoucair

Вы узнаете:

На здоровье и внешний вид влияют даже небольшие пищевые привычки

Один из таких примеров — выбор шоколада, но не любого

Учёные всё чаще говорят, что на здоровье, внешний вид и долголетие влияют даже небольшие пищевые привычки.

Как пишет Daily Express, один из таких примеров — выбор шоколада, но не любого.

Пользу связывают исключительно с тёмным шоколадом с высоким содержанием какао. Исследователи из Королевского колледжа Лондона обнаружили в какао вещество теобромин, которое может замедлять возрастные изменения. В конце 2025 года они выяснили, что люди с высоким уровнем этого соединения в крови выглядят и чувствуют себя моложе.

Профессор Джордана Белл подчёркивает: речь идёт об умеренном потреблении, а не о бесконтрольном поедании сладкого. Диетологи добавляют, что тёмным считается шоколад с долей какао не ниже 35%. Он содержит антиоксиданты и минералы, полезные для сердца, мозга и иммунитета, при этом в небольшой порции обычно меньше сахара, чем в обычных десертах.

Эксперты отмечают, что такой шоколад может быть приятным дополнением к рациону, но не заменой полноценного и разнообразного питания.

Ученые о секрете долголетия

Учёные из Стокгольма установили, что люди, доживающие до 100 лет, отличаются не столько умением справляться с болезнями, сколько способностью избегать их появления. Исследование показало: инфаркт перенесли лишь 12,5% долгожителей, тогда как среди людей в возрасте 80–89 лет этот показатель составляет около 24%, что почти в два раза выше.

Об источнике: Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

