Сладкое средство от старости: ученые раскрыли неожиданный секрет долголетия

Вы узнаете:
- На здоровье и внешний вид влияют даже небольшие пищевые привычки
- Один из таких примеров — выбор шоколада, но не любого
Учёные всё чаще говорят, что на здоровье, внешний вид и долголетие влияют даже небольшие пищевые привычки.
Как пишет Daily Express, один из таких примеров — выбор шоколада, но не любого.
Пользу связывают исключительно с тёмным шоколадом с высоким содержанием какао. Исследователи из Королевского колледжа Лондона обнаружили в какао вещество теобромин, которое может замедлять возрастные изменения. В конце 2025 года они выяснили, что люди с высоким уровнем этого соединения в крови выглядят и чувствуют себя моложе.
Профессор Джордана Белл подчёркивает: речь идёт об умеренном потреблении, а не о бесконтрольном поедании сладкого. Диетологи добавляют, что тёмным считается шоколад с долей какао не ниже 35%. Он содержит антиоксиданты и минералы, полезные для сердца, мозга и иммунитета, при этом в небольшой порции обычно меньше сахара, чем в обычных десертах.
Эксперты отмечают, что такой шоколад может быть приятным дополнением к рациону, но не заменой полноценного и разнообразного питания.
Ученые о секрете долголетия
Учёные из Стокгольма установили, что люди, доживающие до 100 лет, отличаются не столько умением справляться с болезнями, сколько способностью избегать их появления. Исследование показало: инфаркт перенесли лишь 12,5% долгожителей, тогда как среди людей в возрасте 80–89 лет этот показатель составляет около 24%, что почти в два раза выше.
Ранее сообщалось о том, кому суждено прожить более 100 лет. Короткая линия жизни на руке - о чем предупреждают хироманты.
Как сообщал Главред, ранее отмечалось, какие 4 имени являются долгожителями. Счастливчики и обладатели уникальной жизненной судьбы.
Также вам может быть интересно:
- Чем пахнут болезни: диагноз по запаху
- Что делать, если намерзает лед в морозилке: поможет одно копеечное средство
- Нужны только фольга и фен: секрет "голливудских локонов" за 30 секунд
Об источнике: Daily Express
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред