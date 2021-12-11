Помощник госсекретаря США приедет в Украину из-за агрессивных планов Кремля

Помощник Госсекретаря США посетит Украину / Reuters

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид запланировала визит в Украину и Россию.

Ее встреча с высокопоставленными чиновниками состоится с 13 по 15 декабря, информирует пресс-служба Госдепартамента.

Какие вопросы поднимет Донфрид:

наращивание военной мощи России у границ с Украиной;

преданность США делу Украины, ее суверенитету, независимости и территориальной целостности;

дипломатическое урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины путем выполнения минских соглашений и поддержки нормандского формата.

"Затем Донфрид отправится в Брюссель, 15-16 декабря, чтобы проконсультироваться с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС касаемо усилий для поиска дипломатического решения", - пишет пресс-служба.