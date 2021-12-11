Помощник госсекретаря США приедет в Украину из-за агрессивных планов Кремля

Карен Донфрид запланировала визит в Украину и Россию во время которого встретится с высокопоставленным чиновниками.
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид запланировала визит в Украину и Россию.
Ее встреча с высокопоставленными чиновниками состоится с 13 по 15 декабря, информирует пресс-служба Госдепартамента.
Какие вопросы поднимет Донфрид:
- наращивание военной мощи России у границ с Украиной;
- преданность США делу Украины, ее суверенитету, независимости и территориальной целостности;
- дипломатическое урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины путем выполнения минских соглашений и поддержки нормандского формата.
"Затем Донфрид отправится в Брюссель, 15-16 декабря, чтобы проконсультироваться с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС касаемо усилий для поиска дипломатического решения", - пишет пресс-служба.
Автор: Екатерина Трохимчук