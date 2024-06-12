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Порошенко отрабатывает кремлевскую методичку, говоря в унисон с Песковым, - Олещук

Олег Макаров
12 июня 2024, 17:26
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Петр Порошенко
Петр Порошенко / УНИАН

Порошенко озвучивает такие же заявления о действиях Украины на международной арене, что и пресс-секретарь путина Песков, тем самым подыгрывая российской пропаганде. Об этом пишет политический эксперт Петр Олещук.

"Недавно пресс-секретарь путина Песков и "не пресс-секретарь" (насколько мне сейчас известно) путина Порошенко озвучивают одинаковые заявления о действиях Украины на международной арене. Там собственно есть целая "методичка", которую сейчас интенсивно продвигают россияне: о том, как "все для Украины плохо"", - отмечает Петр Олещук.

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По словам эксперта, речь идет об одинаково скептичной оценке Порошенко и Пескова двух международных событий, в которых принимает участие Украина: Конференции по восстановлению Украины в Берлине и Саммите мира в Швейцарии.

"В июне происходят два значимых события мирового уровня для Украины. Конференция по восстановлению в Берлине проходит сейчас. Саммит мира в Швейцарии состоится через несколько дней. И там, и там – речь о помощи мира Украине. И первую, и вторую Песков и Порошенко оценили как "нулевую" и "пустую". Первоначально пресссекретарь путина дал оценку Саммиту мира: "Саммит по Украине в Швейцарии будет пустым мероприятием". Затем его украинский собрат Петр Алексеевич добавил: "Уже было 3 инвестиционные конференции для Украины, вскоре будет еще одна в Берлине. Но за это время инвестиций поступило 0. Под это никто не приехал и не приедет". Интересно, что у Пескова и Порошенко мы видим использование даже одинаковых оборотов и метафор. Создается впечатление, что Порошенко просто отрабатывает кремлевскую методичку, говоря в унисон с Песковым", - подчеркнул Олещук, добавив, что "война россии против Украины не отбила у украинского политика желание подыгрывать путину".

По словам Олещука, наблюдается тенденция, когда украинские "оппозиционеры" озвучивают публично те же тезисы, что и российские пропагандисты.

"Сейчас, например, все они бросились нападать на саммит мира, доказывая, какой он "ненужный". Об этом отписались все российские чиновники, а также украинские оппозиционеры. Скоро уже просто начнешь теряться, где "русский враг" Песков, а где "украинский оппозиционер" Порошенко. Или "украинские оппозиционеры" Песков и Порошенко? Или российские враги?", - резюмирует Олещук.

Как сообщалось ранее, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в конце 2023 года получил от венгерского правительства более 37 миллионов гривен в преддверии встречи с его главой пророссийским Виктором Орбаном.

Тогда пограничники не выпустили нардепа из страны, поскольку украинские спецслужбы получили информацию, что его визит в Венгрию могут использовать российские ФСБ и ГРУ.

Как сообщали эксперты, Петр Порошенко во время запланированной в Венгрии встречи с Орбаном намеревался через него передать РФ и другим заинтересованным сторонам сигнал о своей готовности возглавить кампанию по "принуждению Украины к миру".

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