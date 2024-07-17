Порошенко тратит миллионы донатов украинцев на выкуп из суда взяточников и аферистов - Иванов

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Петр Порошенко / Українські новини

Донаты, собранные с украинцев на ВСУ, фонд Порошенко и близкая к нему ОО "Справа громад" потратили на залоги подозреваемым по уголовным делам и для заработка на купли-продажи государственных облигаций. Об этом сообщает блоггер и телеведущий Сергей Иванов.

"Вчерашний залог за Червинского, который внес фонд Порошенко, вызывает вопрос использования средств, собранных с граждан Украины для поддержки Сил обороны... Эти 9 млн грн олигарх взял не из своего кармана, как должно быть, а из собственного благотворительного фонда, который собирает с граждан донаты и активно рекламируется в соцсетях и на физических рекламных носителях. То есть вместо армии эти деньги пошли на залог для человека, представляющего для Порошенко личный интерес", - пишет Иванов.

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Он отмечает, что внесенный залог позволил выйти на свободу Роману Червинскому, обвиняемому в проведении несанкционированной операции, повлекшей гибель командира части, ранения 17 военных, повреждения боевых самолетов и взлетно-посадочной полосы. Также, по словам блоггера, Червинскому инкриминируют вымогательство $100 000 у коммерсанта за решение вопроса с контрабандным товаром.

Как сообщает Иванов, это далеко не первый случай свободного обращения со средствами благотворителей со стороны фонда Порошенко.

"В 2023 году, в разгар войны, Шевченковский суд вернул фонду Порошенко и его ОО "Справа громад" 17 млн ​​грн залога за еще одного подсудимого. То есть украинцы задонатили 17 млн ​​грн на армию, а он выкупил из-под стражи нужного ему человека. Получается, Порошенко через свой фонд спустил миллионы донатов украинцев на выкуп из суда взяточников и аферистов", - отмечает Иванов.

Также, по его словам, в 2023 году через свой банк Порошенко вложил в облигации 156 млн грн взносов украинцев, заработав на этом 50 млн грн необлагаемой налогом прибыли.

"Снова же, если ты собираешь средства не на армию, а на осуществление финансовых операций, просто скажи об этом, но тогда это не будет считаться благотворительной деятельностью. Также легко относится к чужим деньгам и партия Порошенко "ЕС". На днях НАПК поймало ее на финансовой сделке: вытащили из бюджета 35 млн грн и накупили на них государственных облигаций, что прямо запрещено законом. Затем ценные бумаги продали, а отмытые таким образом миллионы вывели на свой счет, увеличив заработок на государстве в несколько раз", - пишет Иванов.

Блогер обращает внимание, что системный характер нецелевого использования средств Порошенко уже не тенденция, а схема.

"Уже понятно, кого Порошенко выкупит следующим. На днях правоохранители задержали на Закарпатье депутата от "ЕС", который за 14 тысяч евро переправлял беглецов за границу. Скоро выйдет. И снова за донаты украинцев на армию", - резюмирует блоггер.

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