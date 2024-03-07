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Порошенко за один месяц войны стал богаче, чем за весь 2021 довоенный год - НАПК

Олег Макаров
7 марта 2024, 17:25
В феврале 2024 года лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко заработал 251 миллион 194 тысячи 907 гривен.
Порошенко
Петр Порошенко

Петр Порошенко увеличил свое состояние только за февраль 2024 года на еще более чем 250 млн гривен. Это почти на 90 миллионов больше, чем за весь довоенный 2021 год, - сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Так, согласно четырем поданным в НАПК декларациям об изменении имущественного положения, в феврале 2024 года лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко заработал 251 миллион 194 тысячи 907 гривен. Среди источников дохода: отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав, дивиденды и проценты от ценных бумаг.

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Для сравнения, за весь 2021 год олигарх обогатился лишь на 162 миллиона 138 тысяч гривен, что на 89 миллионов грн меньше, чем за один февраль 2024 года.

За предыдущий год войны состояние Порошенко выросло на $224 млн, что сделало его одним из трех самых богатых олигархов страны. Сейчас капитал Порошенко составляет около $1 млрд.

Как сообщалось, война обусловила стремительное падение благосостояния в Украине. По данным демографов В 2023 году около 67% украинцев оказались за чертой бедности.

Напомним, сейчас Порошенко находится в турне Румынии на съезде Европейской народной партии.

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