Преступников наказать, а Украине и Грузии – вернуть земли: в МИД поставили условие России

Россия уже 14 лет удерживает оккупированные Абхазию и Южную Осетию - МИД Украины / Коллаж ua.depositphotos.com, УНИАН

В воскресенье, 7 августа, исполнилось 14 лет, как страна-агрессор РФ оккупировала территории Грузии – Абхазию и Южную Осетию. Права людей на захваченных грузинских землях нарушаются. Мир должным образом не отреагировал на агрессию против Тбилиси, после чего Россия напала на Украину. Москве следует вернуть Украине и Грузии оккупированные ею территории, и российские военные преступники должны понести строгую ответственность. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

В сообщении МИД говорится о том, что Киев помнит об оккупации Россией грузинских территорий и полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. Украинское государство решительно осуждает поведение России.

"7 августа исполняется четырнадцать лет с начала вооруженной злости РФ против Грузии. Спустя почти полторы декады Россия продолжает свою захватническую политику против Грузии, удерживает под оккупацией Абхазию и Цхинвальский регион/Южную Осетию, грубо нарушая права человека на этих грузинских территориях. Украина решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах", - сказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В МИД Украины отметили, что отсутствие надлежащей реакции мирового сообщества привело к тому к оккупации Крыма с Донбассом в 2014 году и началу полномасштабной войны Москвы против Киева 24 февраля 2022 года.

"Не получив должной реакции мирового сообщества на агрессию против Грузии, в 2014 году Россия продолжила захватнические действия в Украине - оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, а 24 февраля 2022 года начала полномасштабную войну против Украины", - отмечается в сообщении.

Официальный Киев уверен в том, что остановить агрессивное поведение Москвы можно только совместными усилиями международного сообщества, соблюдением санкций против РФ и значительной поддержке стран, пострадавших от российской агрессии. Россия должна освободить территории Украины и Грузии, а ее военных преступников следует привлечь к максимально строгой ответственности.

"Уверены, что остановить агрессивную политику РФ возможно благодаря совместным усилиям международного сообщества, четкому соблюдению санкционных режимов против России и всесторонней поддержке стран, против которых Москва совершает агрессию. Россия должна деоккупировать части территорий Грузии и Украины, а российские военные должны преступники понести строжайшую ответственность", - подчеркнули в Министерстве.

Оккупация Россией Абхазии и Южной Осетии

Грузия не контролирует Южную Осетию и Абхазию с 1991 и 1992 годов. В 2008 году, когда произошла 5-дневная война Москвы с Тбилиси, россияне завершили захват данных территорий, и признали существование на них, дескать, "республик".

Официальный Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой. Грузинское государство объявило Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями.

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Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 августа заявил, что Россия пошла ва-банк на войне против Украины. Об этом, по словам чиновника, свидетельствует переброска войск и военной техники на фронт даже с Дальнего Востока и Урала. В Кремле считают, что Москва, дескать, не имеет права проиграть эту войну.

Данилов также прокомментировал ситуацию с планами ВСУ по контрнаступательной операции. Как сказал он, сроки операции устанавливают военные вместе с Верховным главнокомандующим войсками, президентом Украины Владимиром Зеленским. Следует подождать, как будут развиваться события в дальнейшем.

Украинский гарант Владимир Зеленский 7 августа рассказал о том, что ВСУ успешно выполняют задачи по сокрушению вражеской логистики и тыловых баз войск России. Как сказал гарант, армия Украины освободила уже 1060 населенных пунктов.

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