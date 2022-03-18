Проценты за тех, кто хочет вести бизнес, сегодня будет платить государствоо - Шмыгаль

Денис Шмыгаль / Скриншот

Кабинет министров Украины будет поддерживать развитие бизнеса в Украине во время и после войны с Россией. В частности, речь идет о беспроцентном кредитовании для предпринимателей и облегчении доступа к финансовым ресурсам.

"Правительство снимает все ограничения по программе "5-7-9". Любой украинский бизнес, которому нужна поддержка, сможет получить кредит по льготным условиям. Теперь максимально сумма кредита увеличивается до 60 млн грн", - заявил в своем видеообращении вечером 18 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль..

По его словам, на время военного положения и месяц после его завершения ставка по кредитам будет 0%. Проценты за тех, кто хочет вести бизнес, сегодня будет платить государство. После военного положения процентная ставка по этой программе будет не больше 5%. Убираются также ограничения, которые касались бизнес-плана или рабочих мест или любые другие.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон срочно позвонил президенту страны агрессора Владимиру Путину из-за войны России против Украины.

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