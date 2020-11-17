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Протесты под Радой: предприниматели достигли договоренности с нардепами

17 ноября 2020, 19:13

После разговора с народными избранниками люди начали расходиться по домам.

Митингующие пообщались с нардепами

Представители малого и среднего бизнеса, которые сегодня с самого утра митинговали под Радой, ближе к вечеру начали расходиться по домам после разговора с нардепами.

Как сообщает PavlovskyNEWS, протестующие попытались прорваться к парламенту после того, как Рада не проголосовала за отсрочку введения кассовых аппаратов для ФОП. После этого к ним вышли нардепы.

Как заявил один из организаторов протеста, вместе с главой фракции Слуга народа Давидом Арахамией достигнута договоренность о проведении консультаций по разрешению проблемы. Вопрос будет согласовываться всеми фракциями парламента.

Кроме того, и.о. спикера Рады Елена Кондратюк обещала 4 декабря вынести на рассмотрение законопроекты, направленные на помощь ФОПам.

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Митингующие также заявили об отсутствии среди них задержанных. На одного человека только составили админпротокол. В следующий раз обещают привести в три раза больше предпринимателей.

Верховная Рада - о чем ранее сообщал Главред:

Верховная Рада митинг протест Народный депутат ФОП новости Украины Давид Арахамия
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