Прямые переговоры Зеленского с Путиным и подключение США: Арахамия объявил о сценарии по Донбассу

Украина работает над сценарием проведения переговоров Зеленского и Путина по Донбассу - Арахамия / УНИАН

У Украины есть два возможных сценария по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе. Первый предусматривает прямые переговоры президента Зеленского с главой РФ Путиным. Второй – подключение США к нормандскому формату или создание другого переговорного процесса при участии Вашингтона. Решение по этому вопросу должно быть принято до конца первого квартала 2022 года. Об этом заявил глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия.

В ходе своей пресс-конференции, которая состоялась во вторник, 21 декабря, он рассказал о том, что после проведения дискуссии в рамках нормандского формата процесс застопорился. И теперь самой обсуждаемой темой стало возможное полномасштабное военное вторжение России на территорию Украины, особенно на международном уровне.Читайте такжеДва требования США по Донбассу: у Байдена поставят условие России по "сделке" – Bloomberg

По его словам, власти работают над двумя ключевыми стратегиями: деэскалацией конфликта и изменениями в нормандском формате. Чтобы добиться прогресса в переговорах по Донбассу, Киев рассматривает вариант организации прямого диалога президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, а также участие США в нормандском формате или другом переговорном треке.

"Сейчас наша стратегия – это: 1. деэскалация, 2. это изменение этого нормандского формата. У нас есть два варианта: один формат - это прямые переговоры с Путиным относительно данной ситуации и второй формат - добавление Соединенных Штатов Америки в нормандский или какой-то другой формат, где будут привлечены США. Сейчас это в активной фазе обсуждения", - сказал Арахамия.

Также он добавил, что диалог с Россией проводят все страны-партнеры Украины. Киев планирует принять конкретное решение в конце первого квартала следующего года.

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"Как Соединенные штаты обсуждают это с Россией, так и мы обсуждаем это со своими партнерами, и со США. Здесь так много сторон, что я, к сожалению, не могу давать никаких дат… Однако у нас внутренний дедлайн стоит - это конец первого квартала 2022 года", - подчеркнул Давид Арахамия.

Переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский 10 декабря заявил, что власти изучают возможность подключения к переговорам по Донбассу США или проведение прямого разговора с главой Кремля Владимиром Путиным. На Западе поддерживают сценарий дискуссии президентов.

Зеленский 15 декабря провел переговоры с президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Шольцем. Они договорились о возобновлении переговоров в рамках нормандского формата и обеспечении выполнения договоренностей, которые были достигнуты на саммите лидеров "Нормандии" в Париже в 2019 году.

Хозяин Кремля Владимир Путин сделал заявление о том, что Россия согласится на новую встречу в рамках нормандского формата, если Украина, дескать, пойдет на реализацию Минских соглашений.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 21 декабря сказал, что Украина уже направила странам-партнерам пошаговый план Киева по урегулированию конфликта на Донбассе. По его словам, США приняли решение об участии в переговорах по российско-украинской конфронтации на востоке Украины. Готова оказать помощь и Турция. Идут консультации с Великобританией.

Президент Зеленский уточнил, что план Украины по Донбассу отправили России, США, Франции и Германии. Как полагает глава государства, новый план действий можно запустить при помощи Парижа, Берлина и Вашингтона.

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