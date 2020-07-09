У Порошенко сделали заявление о переговорах с Путиным

В ЕС утверждают, что Россия продолжает запускать фейки / УНИАН

Телефонный Разговор пятого президента Украины Петра Порошенко с главой РФ Владимиром Путиным – это фейк и фальсификация из разряда российской пропаганды.

Об этом заявили в пресс-службе Европейской солидарности, сообщает Украинская правда.

В ЕС утверждают, что Россия последние 6 лет постоянно продуцирует фейки в адрес Украины и Порошенко, а якобы разговор политика с Путиным является сфальсифицированным.

"Разговор" с Путиным, обнародованный выпускником Высшей школы КГБ, - из этой же серии. Это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с Байденом", - подчеркнули в партии.Читайте такжеПорошенко может назначать своих людей при Зеленском – Деркач

Напомним, народный депутат Андрей Деркач провел в четверг, 9 июля, пресс-конференцию, в рамках которой был обнародован телефонный разговор 2015 года, в котором люди с голосами, похожими на президентов Порошенко и Путина, в дружеском тоне обсуждали политические события.

В Кремле уже успели отреагировать на скандал – у Путина удивлены, как такие разговоры могли попасть в третьи руки и стать достоянием общественности.

Ранее сообщалось, что Порошенко мог поздравить Путина с Днем России в 2014 году. Порошенко опровергает данную информацию, однако сообщение с такими сведениями можно найти на сайте президента РФ.