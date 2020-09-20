УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Резников поведал о перспективах введения миротворцев на Донбасс

20 сентября 2020, 22:41

Вопрос миротворцев обсуждали в свое время наши дипломаты на уровне Совбеза ООН.

Алексей Резников
Алексей Резников сообщил о миротворцах на Донбассе

В Кабмине заявили о том, что вопрос миротворческой миссии ООН на Донбассе пока что отложен, но не снят с повестки дня. Украине нужна будет помощь миротворцев в урегулировании конфликта на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала Прямой заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

"Вопрос миротворцев обсуждали в свое время наши дипломаты на уровне Совбеза ООН. Присутствовала дискуссия, какого характера будет эта миссия (установление мира или поддержание мира), где именно будут присутствовать миротворцы: по всей территории Донбасса, на линии разграничения, на границе с Россией. Здесь был спор двух позиций и где-то посередине, теоретически, могли сойтись, но они это отложили", - пояснил он.

Читайте такжеРезников рассказал о судьбе жителей Донбасса с российскими паспортами

По словам Резникова, миротворческая миссия на Донбассе могла бы стать одним из вопросов переговоров на уровне лидеров стран "нормандской четверки".

"Но тогда генеральный секретарь ООН должен будет отправить оценочную миссию, тогда он делает запрос на бюджетное финансирование, а тогда уже Совбез ООН должен поддержать это финансирование", - добавил министр.

Ситуация на Донбассе – о чем говорилось ранее:

  • Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин анонсировал включение формулы Штайнмайера в украинское законодательство – в закон о так называемом "особом статусе" Донбасса. Проблемные моменты в ее имплементации предлагается решать на саммите Нормандской четверки.
  • 18 сентября глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Киев может принять отдельный закон о проведении выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
  • 18 сентября замглавы ТКГ Алексей Резников назвал наиболее вероятные сроки возвращения оккупированных территорий Донбасса в состав Украины.

миротворцы Алексей Резников новости Донбасса ООН
Сейчас вы просматриваете новость «Резников поведал о перспективах введения миротворцев на Донбасс». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

22:41
Резников поведал о перспективах введения миротворцев на Донбасс
22:12
Коронавирус в Украине "вошел в азарт" – за сутки почти три тысячи больных Видео
21:58
Тихановская дала рецепт прекращения жестоких столкновений силовиков с протестующими Видео
21:39
В горсовете Харькова рассказали, когда Кернес вернется домой Видео
21:33
Гороскоп для всех на 21 сентября: кого ждет "взлет" к высотам Видео
21:25
Изысканные блинчики-чебуреки на скорую руку: пошаговый рецепт Видео
21:14
Ответка "партизан": в Беларуси опубликовали новые данные об "упырях" из МВД Видео
21:07
"Ад на земле": мэр Немирова поведал об ужасах китайского вируса
20:55
Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 3 выпуск - 20 сентября Видео
20:42
Илларионов объяснил вмешательство Запада в дела Беларуси Видео
20:33
В Минфине подсчитали стоимость борьбы с коронавирусом
20:14
Создатель Новичка раскрыл историю разработки отравившего Навального яда Видео
20:03
Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19 Видео
19:58
"Нам не страшно": сын Лукашенко откровенно высказался о протестах
19:48
От жара до сильных болей: врач объяснила, почему коронавирус мучает пациентов по-разному Видео
19:32
Антибиотики под запретом: в Украине запустят электронные рецепты
19:00
Столкновения на акциях протеста в Беларуси: стало известно число задержанных Видео
18:58
Мощный пожар на базе отдыха под Одессой: обнаружено обгоревшее тело
18:54
В России рассказали, как Лукашенко отдаст Москве огромный долг Видео
18:07
Лукашенко напуган: активист назвал главный страх президента Беларуси Видео
17:34
Жесткий ультиматум от России по Донбассу: Кравчук назвал причину Видео
17:24
Стрельба и драки с ОМОНом: что происходит на акциях протеста в Беларуси Видео
17:03
Как приготовить огурцы на зиму: старинный и полезный рецепт от известного кулинара Видео
16:52
"Бл*дь, это пи*дец": Пальчевский влип в скандал с предвыборным видео Видео
16:34
Жена кума Путина похвасталась обнаженными ножками
16:31
Десятки тысяч белорусов идут к дворцу Лукашенко Видео
16:23
Зеленский рассказал, кто должен управлять Киевом Видео
15:54
Узбекского топ-чиновника "убил" Covid-19
15:50
Берлин резко ответил на хитрое предложение Москвы по Навальному Видео
15:45
Марш справедливости в Минске: силовики начали паковать активистов на улицах Видео
15:23
Бунт против Лукашенко: Тихановская дала неожиданный совет протестующим Видео
15:20
Жена Кулебы ведет партию Слуга народа в Киевсовет Видео
15:11
Разгромлен фейк о заражении Кернеса коронавирусом Видео
15:00
Украину накроет резкое похолодание: синоптик рассказала, когда ждать потепления Видео
14:53
Песков рассказал о гарантии России не вмешиваться в дела Беларуси Видео
14:50
Азербайджан допускает большую войну с Арменией Видео
14:23
Разработчики убийственного Новичка сцепились из-за Навального Видео
13:57
Арестованная Колесникова обратилась к белорусам перед новыми акциями против Лукашенко Видео
13:48
У Лукашенко увольняют 30 "непокорных" дипломатов Видео
13:44
К дворцу Лукашенко отправили БТРы: ОМОН готовится к акции оппозиции в Минске Видео
13:38
В двух областях Украины коронавирус отступил Видео
13:23
Стало известно, где учатся внучки Лукашенко Видео
12:44
Тихановская "прогнулась" перед Путиным Видео
12:42
Тихановская сделала заявление о помиловании Лукашенко Видео
12:30
В моду на осень пришел поразительный коричневый маникюр - фото Фото
11:59
Тихановская заявила, что не имеет ничего против России Видео
11:56
Преемник Меркель подверг критике Путина и призвал "ударить" по Северному потоку-2 Видео
11:45
Оппозиционер раскрыла позицию большинства белорусов относительно России Видео
11:28
Коронавирус не покидает Киев: сотни новых больных, есть жертвы Видео
11:21
В Минске силовики задержали более 400 участников женского марша Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять