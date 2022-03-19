Русский корабль тонет: России не стоит рассчитывать на счастливый конец - МИД

Россия может не ожидать счастливого конца

Российская Федерация продолжает отчаянно оправдывать войну в Украине рассказами о "неонацистах" и "угнетении русскоязычного населения", но ей не стоит рассчитывать на счастливый конец.

"Все более отчаянные мантры министра Лаврова о неонацистах в Украине и угнетение русскоязычного населения для оправдания войны России против Украины означают лишь одно: российский военный корабль тонет. Его команда попала в ловушку, и счастливого конца для них не будет",- заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что есть два возможных варианта, как может завершиться война с Россией. Или Украина безоговорочно победит РФ, или государства придут к соглашению, которое будет основываться на выгодных для Украинского государства условиях.