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Саакашвили объяснил, почему Украине стоит отказаться от денег МВФ

15 мая 2020, 10:30

Украинской стороне приходится "ходить на поклон" из-за денег, которых хватит только на выплату внешних долгов, отметил глава Исполнительного комитета реформ.

Михаил Саакашвили полагает, что Киеву стоит отказаться от сотрудничества с МВФ – Саакашвили реформы
Киеву стоит отказаться от сотрудничества с МВФ, полагает Михаил Саакашвили / УНИАН

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области, руководитель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили считает, что Украине стоит отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом.

МВФ дает украинскому государству ровно столько денег, чтобы Киев просто рассчитывался за внешние долги, и из-за этого постоянно приходится "ходить на поклон", рассказал Саакашвили в эфире ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1.

Чиновник отметил, что он в Грузии в свое время отказался от услуг Фонда.

"Мне кажется, что при всем том, что мы сейчас обязаны сотрудничать с МВФ, вы посмотрите, сколько они нам денег дают. Они дают нам денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги… ", – подчеркнул Саакашвили. 

Глава Исполнительного комитета реформ полагает, что наша страна уже достаточно сильная, чтобы тоже от этого отказаться и цивилизованным путем совершать изменения.

Ранее Михаил Саакашвили поделился, что в Сети распространяются разные фейки якобы из его программы. Саакашвили отметил, что его собственной программы реформ нет и не может быть в природе.

Михаил Саакашвили МВФ
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