СБУ блокировала пророссийский центр "титушек" одиозного нардепа Кивы

СБУ блокировала группировку "патриотов" нардепа Ильи Кивы / УНИАН

Сегодня сотрудники СБУ сообщили о нейтрализации "силовой ячейки" пророссийского общественного объединения, которое контролировал нардеп Илья Кива. Лидеру группировки объявили подозрение, сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ сообщили о попытках расшатывания общественно-политической ситуации в восточных регионах Украины.

"Во время спецоперации в Харькове, Северодонецке и Лисичанске блокирована деятельность группировки, причастной к совершению тяжких преступлений на идеологической почве", - говорится в сообщении.

Эти лица, по данным СБУ, действовали под прикрытием общественного объединения, которое подконтрольно нардепу Илье Киве.

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В пресс-службе СБУ отметили, что в марте 2021 года лидер группы совместно с ее активными участниками нанес ножом тяжкие телесные повреждения идеологическому оппоненту. По замыслу "кураторов", действия злоумышленников должны были привести к применению соответствующих мер и спровоцировать обострение политической обстановки.

В ходе процессуальных действий по местам проживания злоумышленников и офисном помещении общественного объединения правоохранители обнаружили:

холодное оружие, которое могли использовать для совершения тяжких преступлений;

инструкцию по подготовке участников группировки к радикальным действиям в отношении идеологических оппонентов;

большую партию каннабиса и оборудование для его выращивания.

Сейчас следователи органов безопасности сообщили лидеру группировки о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия для привлечение к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Народный депутат резко отреагировал на заявление СБУ, однако по факту подтвердил, что говорилось действительно о его организации.

По словам Кивы, работники Службы безопасности якобы выбили показания из свидетеля и угрожали ему. В своем видео он несколько раз назвал правоохранителей "СБУшными бл*дями" и заявил, что дело сфабриковали.

"Вы СБУшные бл*ди, и ваша жизнь закончится на тюремных парашах. Вы ничего не сможете сделать. (...) Вы заявляете сегодня, что ликвидировали банду. Какую банду? Мы честные порядочные люди, а все, что вы пытаетесь на нас сегодня навесить – это все рассыплется", - сказал он.

Ранее Главред писал о том, что нардеп Илья Кива в котроый раз отличился скандальным заявлением - на сей раз народный избранник от ОПЗЖ заявил о том, что жители Украины "нищие, голодные, и во всем виновата Америка".