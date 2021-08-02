СБУ блокировала пророссийский центр "титушек" одиозного нардепа Кивы

Сейчас следователи органов безопасности сообщили лидеру группировки о подозрении в совершении преступления.
Сегодня сотрудники СБУ сообщили о нейтрализации "силовой ячейки" пророссийского общественного объединения, которое контролировал нардеп Илья Кива. Лидеру группировки объявили подозрение, сообщает пресс-служба СБУ.
В СБУ сообщили о попытках расшатывания общественно-политической ситуации в восточных регионах Украины.
"Во время спецоперации в Харькове, Северодонецке и Лисичанске блокирована деятельность группировки, причастной к совершению тяжких преступлений на идеологической почве", - говорится в сообщении.
Эти лица, по данным СБУ, действовали под прикрытием общественного объединения, которое подконтрольно нардепу Илье Киве.
В пресс-службе СБУ отметили, что в марте 2021 года лидер группы совместно с ее активными участниками нанес ножом тяжкие телесные повреждения идеологическому оппоненту. По замыслу "кураторов", действия злоумышленников должны были привести к применению соответствующих мер и спровоцировать обострение политической обстановки.
В ходе процессуальных действий по местам проживания злоумышленников и офисном помещении общественного объединения правоохранители обнаружили:
- холодное оружие, которое могли использовать для совершения тяжких преступлений;
- инструкцию по подготовке участников группировки к радикальным действиям в отношении идеологических оппонентов;
- большую партию каннабиса и оборудование для его выращивания.
Сейчас следователи органов безопасности сообщили лидеру группировки о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственные действия для привлечение к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.
Народный депутат резко отреагировал на заявление СБУ, однако по факту подтвердил, что говорилось действительно о его организации.
По словам Кивы, работники Службы безопасности якобы выбили показания из свидетеля и угрожали ему. В своем видео он несколько раз назвал правоохранителей "СБУшными бл*дями" и заявил, что дело сфабриковали.
"Вы СБУшные бл*ди, и ваша жизнь закончится на тюремных парашах. Вы ничего не сможете сделать. (...) Вы заявляете сегодня, что ликвидировали банду. Какую банду? Мы честные порядочные люди, а все, что вы пытаетесь на нас сегодня навесить – это все рассыплется", - сказал он.
Ранее Главред писал о том, что нардеп Илья Кива в котроый раз отличился скандальным заявлением - на сей раз народный избранник от ОПЗЖ заявил о том, что жители Украины "нищие, голодные, и во всем виновата Америка".