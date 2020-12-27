"Сердце Путина сильно резануло": в Кремле назвали огромную ошибку Зеленского

Владимир Зеленский допустил огромную ошибку, считают в Кремле / УНИАН

Спикер российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что украинский лидер Владимир Зеленский сделал огромную ошибку.

Огромная ошибка Зеленского – обвинение Советского Союза в причастности к развязанию Второй мировой войны, рассказал пресс-секретарь в эфире телеканале Россия 1.

Песков добавил, что слова лидера Украины "сильно резанули" сердце и слух главы РФ.

"Это была огромная ошибка, особенно в год 75-летия победы (победы СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – Ред.)", – сказал пресс-секретарь.

Напомним, в конце января 2020 года Владимир Зеленский во время брифинга в рамках рабочего визита в Польшу заявил, что СССР и нацистсткая Германия одинаково виновны в начале Второй мировой.