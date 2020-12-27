"Сердце Путина сильно резануло": в Кремле назвали огромную ошибку Зеленского

Слова украинского лидера резанули слух российского коллеги, поделился Песков.
Спикер российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков утверждает, что украинский лидер Владимир Зеленский сделал огромную ошибку.
Огромная ошибка Зеленского – обвинение Советского Союза в причастности к развязанию Второй мировой войны, рассказал пресс-секретарь в эфире телеканале Россия 1.
Песков добавил, что слова лидера Украины "сильно резанули" сердце и слух главы РФ.
"Это была огромная ошибка, особенно в год 75-летия победы (победы СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – Ред.)", – сказал пресс-секретарь.
Напомним, в конце января 2020 года Владимир Зеленский во время брифинга в рамках рабочего визита в Польшу заявил, что СССР и нацистсткая Германия одинаково виновны в начале Второй мировой.
- Справка. Украина после агрессии России отказалась от советского праздника День победы.
- В РФ 9 мая отмечают победу Красной армии и советского народа над нацистской Германией, а Украина празднует День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Автор: Екатерина Присяжнюк