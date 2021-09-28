Сергей Притула создает собственную политическую партию: что известно

Политик официально подтвердил эту информацию / УНИАН

Сергей Притула намерен создать собственную политическую партию. Политик официально подтвердил эту информацию. О названии и других деталях он обещал сообщить в ближайшее время.

"Это очевидно будет политическая партия. Пока она на этапе формирования. О нейминге, брендинге – дайте мне немного времени и я обязательно все расскажу", – заявил политик в эфире "24 канала".

Читайте такжеАмбиций много, перспектив мало: чего ждать от Притулы после ухода из ГолосаПервоочередной целью своей будущей партии Притула назвал ближайшие парламентские выборы.

"Это однозначно будет не виртуальная история. Однако и спешить с обретением субъектности я не буду", – добавил он.

Сергей Притула в политике

О при присоединении к партии "Голос" он объявил 8 июня 2019, перед прошлыми парламентскими выборами.

Реклама

В феврале Сергей Притула официально покинул руководство партии, но продолжил сотрудничать с политсилой.