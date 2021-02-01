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Широкие санкции против России: Кравчук рассказал о своих ожиданиях от Байдена

1 февраля 2021, 14:36
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Глава украинской делегации в ТКГ также выразил уверенность в том, что США войдут в нормандский формат переговоров по Донбассу.

Кравчук
Кравчук рассказал о своих ожиданиях от Байдена / УНИАН

Первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук убежден, что новый глава Белого дома Джо Байден будет существенно помогать Украине. По его словам, во время правления 46 американского президента санкции против России будут касаться не только физических лиц.

"Я убежден, что господин Байден будет проводить политику в жизнь. Санкции против России выйдут за пределы физических лиц, а станут санкциями против структур, возможны финансовые санкции, идет разговор о том, что могут быть санкции выведения России из банковской системы, то есть об очень широких санкциях", - сказал Кравчук в эфире телеканала Украина 24.

Кравчук обратил внимание на то, что во время разговора Байдена с Путиным лидер США четко выразил позицию своего государства в отношении Украины.

"Этот вопрос обсуждался не как основной, но очень важный, я имею в виду об Украине. Вопрос был главный о договоре о стратегическом ядерном оружии. И в ходе обсуждения продления этого договора был поднят вопрос об Украине. И Байден очень четко и системно, как сказали в Офисе президента, идеально высказался в отношении Украины. Что Украина суверенное независимое государство, что Штаты будут поддерживать суверенитет и независимость Украины, и что это будет главным направлением внешней политики США по отношению к Украине", - сказал Кравчук.

Также Кравчук напомнил визит Байдена в Украину и его выступление в парламенте.

"Это было действительно идеальное выступление. Он расставил все акценты, там не было никакого сомнения в том, что лично он и Демократическая партия стоят на позиции защиты суверенитета и территориальной целостности Украины", — сказал он.

Глава украинской делегации в ТКГ также выразил уверенность в том, что США дипломатически повлияет на Россию.

"У меня убеждение, что США поддержат предложение Украины, чтобы в "нормандскую четверку" был введен представитель Соединенных Штатов. Я вижу четкую, понятную и последовательную позицию по защите Украины. И санкции, и оружие, и политическое давление. Россию надо заставить действовать в рамках международного права", - подытожил Кравчук.

Заявления Кравчука о Донбассе и Крыме – о чем сообщалось ранее:

санкции против России Джо Байден война на Донбассе Леонид Кравчук
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