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Шмыгаль оценил угрозу нападения "зеленых человечков" из Крыма

13 сентября 2020, 20:01

Премьер-министр заверил, что наша страна "надежно защищена".

Шмыгаль
Шмыгаль оценил риски нападения России на Украину из Крыма / УНИАН

Несмотря на предупреждение многих экспертов о том, что Россия осенью запросто может напасть на Украину из Крыма, премьер-министр Денис Шмыгаль не верит таким заявлениям.

Об этом он заявил в комментарии изданию Крым. Реалии в Херсонской области.

"Мы надежно защищены. Мы уверенно себя чувствуем. У нас на сегодня сильная армия, у нас мощная защита государства на сегодня. Будут проходить еще военные учения, поэтому я уверен в мощной обороноспособности нашего государства", — сказал премьер.

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Отметим, после аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными. МИД Украины выразило протест России из-за военных учений, которые она проводит в Крыму. Реакции Москвы на это так и не последовало. Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил о том, что Москва готова заплатить за воду на полуостров. По его словам, Россия готова дать взятку в размере 1-2 миллиардов долларов чиновникам для обеспечения подачи воды в Крым.

Первый президент Украины, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что не исключает возобновления подачи пресной воды на территорию временно оккупированного Россией Крыма. По словам политика, такая возможность должна быть предусмотрена только для рядовых жителей полуострова в случае катастрофической потребности.

аннексия Крыма Денис Шмыгаль новости Крыма новости Украины нападение
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