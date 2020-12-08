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Швейцария бьет тревогу из-за действий Путина в Крыму

8 декабря 2020, 22:09

Власти Швейцарии подчеркнули, что никогда не признают аннексию полуострова Россией.

Украина и Швейцария
Швейцария раскритиковала действия России в Крыму / УНИАН

Власти Швейцарии обеспокоены нарушениями прав человека и милитаризацией в оккупированном Россией Крыму.

Как пишет пресс-служба МИД Украины, об этом шла речь во время видеовстречи первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой с госсекретарем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Кристиной Марти.

Марти заверила, что рассмотрит инициативу Украины по деоккупации Крыма, которую представила Джапарова.

"Первый замминистра иностранных дел Украины сообщила Кристине Марты о нарушении прав человека и милитаризации Крыма Российской Федерацией, ознакомила ее с приоритетными целями инициативы Крымская платформа и пригласила Швейцарию присоединиться к ее работе", - говорится в сообщении.

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Госсекретарь Швейцарии подтвердила, что ее страна никогда не признает аннексию Крыма. Кристина Марти также выразила обеспокоенность нарушениями прав человека на полуострове.

Возвращение Крыма в состав Украины - что было ранее:

Президент Турции Реджеп Эрдоган также выразил готовность Анкары присоединиться к переговорной площадке по вопросам аннексированного Крыма.

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