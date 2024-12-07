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Сикорский эффектно поставил на место делегацию РФ в ОБСЕ

Сергей Кущ
7 декабря 2024, 00:45
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Польский дипломат не сдерживал себя.
Сикорский эффектно поставил на место делегацию РФ в ОБСЕ
Сикорский эффектно поставил на место делегацию РФ в ОБСЕ / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

В материале:

  • Польский министр заявил, что России не место в ОБСЕ
  • Сикорский напомнил, что РФ не уважает границы и права человека

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе заседания Совета министров ОБСЕ заявил, что России, как стране-агрессору, не место на подобных международных форумах.

С таким заявлением дипломат выступил на заседании Совета министров ОБСЕ, пишет РБК Украина.

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Сикорский подчеркнул, что РФ не уважает границы и права человека, а в стране-агрессоре нет независимых СМИ, честных выборов, а политических заключенных там сейчас больше, чем в СССР во времена Леонида Брежнева.

Польский министр напомнил, что когда СССР распался, Запад призвал Россию стать нормальным демократическим государством, однако этого не удалось сделать, потому что "выход за рамки своей политической культуры оказался слишком сложным делом для России".

"Мой месседж к российской делегации следующий: мы не ведемся на вашу ложь, мы знаем что вы делаете - вы пытаетесь отстроить российскую империю, а мы вам этого не дадим сделать. Мы будем противодействовать вам на каждом дюйме вашего пути. Вы успешны в разрушении Украины, но вы также уничтожаете будущее своей страны. Пока вы не остановите эту грубую войну, вас здесь не должно быть", - подчеркнул Сикорский.

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Неудивительно, что некоторые иностранные дипломатические представители решили не слушать Лаврова, ведь буквально вчера РФ пошла на агрессивный шаг. Стало известно, что корабль РФ обстрелял немецкий военный вертолет.

Также стало известно, что начальник Генштаба РФ Герасимов звонил топ-военному США через неделю после удара "Орешником". Отмечается, что двое мужчин "обсудили ряд вопросов глобальной и региональной безопасности, включая конфликт в Украине".

Как сообщал Главред, эксперт Валерий Клочок также объяснил, придет ли конец военной поддержке Путина режимом Ким Чен Ына после прихода нового президента Штатов. Дело в том, что Трамп может договориться с КНДР об уменьшении военной мощи России.

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Кто такой Радослав Сикорский

Польский политик, политолог и журналист.

В 2005—2007 годах — министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года — министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска.

До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.

22 декабря 2023 года Скироский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка в должности главы польского МИДа.

На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия – и в пределах ее международно признанных границ.

Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы".

"Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", – заявлял глава польского МИД.

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