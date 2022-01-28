Ситуация не приуменьшается: Зеленский рассказал, что происходит на границе с Украиной

Президент ответил на вопрос о попытке скрыть от мира настоящию ситуацию с вторжением России.
Во время сегодняшней прессконференции президента Украины Владимира Зеленского иностранные журналисты поинтересовались у него, действительно ли он приуменьшает нынешнюю ситуацию на границе страны с Россией.
Данный вопрос представители СМИ аргументировали тем, что вероятно, Зеленский хочет скрыть это, чтобы не подвергнуть риску экономику.
Глава государства ответил, что не скрывает истинных событий и не собирается этого делать. И то, что на самом деле происходит на границе - в таком свете и демонстрируется.
Напомним, в рамках сегодняшней пресс-конференции с представителями иностранных СМИ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если страна не в НАТО, то мы будем защищать себя сами.
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Автор: Ульяна Виноградова