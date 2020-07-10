Скандал из-за Саакашвили: в МИДе Украины дали резкий ответ

В МИД Украины отреагировали на скандал из-за высказывания Саакашвили / Капитал

В Грузии в Министерство иностранных дел для беседы вызвали посла Украины Игоря Долгова после заявлений Михаила Саакашвили о "нелигитимности" действующей грузинской власти.

В то же время, в МИДе Украины заявили, что публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства. Также Украина высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины.

При этом в ведомстве отметили, что Украина подтверждает свою готовность развивать двусторонние отношения с Грузией. Также МИД сообщает, что общими для двух стран являются вызовы относительно безопасности и проблемы оккупированных Россией территорий государств.

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Кроме того, реализация этих и других направлений взаимодействия происходит между органами власти двух стран на основе доверия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

"В связи с этим отмечаем, что украинским законодательством четко определен перечень должностных лиц и государственных органов, которые наделены полномочиями выражать официальную позицию Украинского государства. Публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства", - говорится в сообщении.

Скандал из-за высказывания Саакашвили

Как ранее писал Главред, глава комитета реформ при президенте Украины, экс-глава Грузии Михаил Саакашвили назвал грузинское правительство "полностью нелегитимным".

Напомним, в грузинском парламенте жестко отреагировали на заявление украинского чиновника Михаила Саакашвили о нелегитимности грузинских властей.