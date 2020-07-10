УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Скандал из-за Саакашвили: в МИДе Украины дали резкий ответ

В ведомстве заявили, что Украина высоко ценит сотрудничество с Грузией.

10 июля 2020, 21:28
МИД Украины
В МИД Украины отреагировали на скандал из-за высказывания Саакашвили / Капитал

В Грузии в Министерство иностранных дел для беседы вызвали посла Украины Игоря Долгова после заявлений Михаила Саакашвили о "нелигитимности" действующей грузинской власти.

В то же время, в МИДе Украины заявили, что публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства. Также Украина высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины.

При этом в ведомстве отметили, что Украина подтверждает свою готовность развивать двусторонние отношения с Грузией. Также МИД сообщает, что общими для двух стран являются вызовы относительно безопасности и проблемы оккупированных Россией территорий государств.

Читайте также"Уличный пахан и рэкетир": Саакашвили поведал о слабостях Путина

Кроме того, реализация этих и других направлений взаимодействия происходит между органами власти двух стран на основе доверия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

"В связи с этим отмечаем, что украинским законодательством четко определен перечень должностных лиц и государственных органов, которые наделены полномочиями выражать официальную позицию Украинского государства. Публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства", - говорится в сообщении.

Скандал из-за высказывания Саакашвили

Как ранее писал Главред, глава комитета реформ при президенте Украины, экс-глава Грузии Михаил Саакашвили назвал грузинское правительство "полностью нелегитимным".

Напомним, в грузинском парламенте жестко отреагировали на заявление украинского чиновника Михаила Саакашвили о нелегитимности грузинских властей.

Михаил Саакашвили новости Грузии новости Украины посол скандал
Сейчас вы просматриваете новость «Скандал из-за Саакашвили: в МИДе Украины дали резкий ответ». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:07
В МВД наказали подростков за крушение вагона электрички под Днепром
21:58
"Крах для туризма": Комаровский заговорил о новой опасности
21:28
Скандал из-за Саакашвили: в МИДе Украины дали резкий ответ
21:08
На Закарпатье собирали подписи за присоединение к Венгрии Видео
21:02
"Риск есть всегда": вирусолог дал важные рекомендации для купания
20:52
Гороскоп всех знаков Зодиака на 11 июля: убыточный риск и успех в работе Видео
20:32
Праздник Петра и Павла в 2020 году – традиции и история
20:27
Сплошной обман: почему украинцы переплачивают за коммуналку
20:26
Молниеносное распространение COVID-19: Комаровский предупредил о неожиданной опасности Видео
20:18
Американский военачальник пояснил признаки подготовки удара РФ по Украине
20:01
Коронавирус у курильщиков: ВОЗ ошарашила заявлением
19:30
Ученые объяснили природу возникновения коронавируса
19:30
В центре Днепра автохам жестоко отметелил женщину-копа Видео
19:16
В Турции Собор Святой Софии вновь стал мечетью
18:56
Людей эвакуируют: мощный лесной пожар перекинулся на свалку Северодонецка Видео
18:52
"Не могу дышать": беременная пацанка попала в больницу
18:48
"Непростая встреча": Ермак поведал, о чем удалось договориться в Берлине
18:22
Скандал из-за Саакашвили: в МИД Грузии вызвали украинского посла
18:14
"Маленькие титьки": Наталья Бочкарева прикрыла подушкой наготу
18:14
Нудизм в центре города: в Кременчуге голая женщина искупалась в фонтане Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять