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"Слуги народа" отказались от новогоднего корпоратива

26 ноября 2020, 22:41

Нардепы намерены провести праздник в цифровом формате.

Евгения Кравчук
Евгения Кравчук сообщила об отмене новогоднего корпоратива СН / УНИАН

Фракция Слуга народа решила отказаться от проведения новогоднего корпоратива из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.

Об этом сегодня сообщила заместитель председателя фракции СН, народный депутат Евгения Кравчук и отметила, что празднование намерены провести в цифровом формате.

"Конечно, никакого корпоратива не будет, и это даже не обсуждалось. Более того, я думаю, что в целом празднование этого Нового года и Рождества должно пройти в более цифровом формате. И, конечно, как раз и частным компаниям следует избежать организации корпоративов. Потому что, к сожалению, это может иметь отрицательный результат и резкий всплеск заболеваемости", - сказала Кравчук.

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Также она посоветовала украинцам избегать праздничных поездок к пожилым людям, ведь они находятся в зоне риска заболеваемости коронавирусом.

В прошлом году фракция Слуга народа устраивала благотворительный новогодний корпоратив, билет на который стоил 2,5 тыс. грн.

Коронавирус в Украине:

  • Ранее в Слуге народа заявили о том, что в связи с высоким уровнем распространения эпидемии COVID-19 в Украине правительству следует рассмотреть возможность ограничения работы общественного транспорта в рамках мероприятий по карантину выходного дня. Вопрос подвозки людей на рабочие места по субботам и воскресеньям должны решать работодатели
  • В связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции в Украине правительство 11 ноября приняло решение о введении в стране карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям в стране должны быть закрыты заведения общепита и торгово-развлекательные центры
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что в стране могут ввести тотальный локдаун, однако такой сценарий может быть реализован только после подведения итогов по карантину выходного дня.
  • СМИ утверждают, что детали о введении жесткого карантина в Украине на новогодние дни будут известны уже 2 декабря.

Новый год корпоратив Слуга народа Евгения Кравчук
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