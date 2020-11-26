"Слуги народа" отказались от новогоднего корпоратива

Евгения Кравчук сообщила об отмене новогоднего корпоратива СН / УНИАН

Фракция Слуга народа решила отказаться от проведения новогоднего корпоратива из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.

Об этом сегодня сообщила заместитель председателя фракции СН, народный депутат Евгения Кравчук и отметила, что празднование намерены провести в цифровом формате.

"Конечно, никакого корпоратива не будет, и это даже не обсуждалось. Более того, я думаю, что в целом празднование этого Нового года и Рождества должно пройти в более цифровом формате. И, конечно, как раз и частным компаниям следует избежать организации корпоративов. Потому что, к сожалению, это может иметь отрицательный результат и резкий всплеск заболеваемости", - сказала Кравчук.

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Также она посоветовала украинцам избегать праздничных поездок к пожилым людям, ведь они находятся в зоне риска заболеваемости коронавирусом.

В прошлом году фракция Слуга народа устраивала благотворительный новогодний корпоратив, билет на который стоил 2,5 тыс. грн.

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