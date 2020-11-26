"Слуги народа" отказались от новогоднего корпоратива

Нардепы намерены провести праздник в цифровом формате.
Фракция Слуга народа решила отказаться от проведения новогоднего корпоратива из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
Об этом сегодня сообщила заместитель председателя фракции СН, народный депутат Евгения Кравчук и отметила, что празднование намерены провести в цифровом формате.
"Конечно, никакого корпоратива не будет, и это даже не обсуждалось. Более того, я думаю, что в целом празднование этого Нового года и Рождества должно пройти в более цифровом формате. И, конечно, как раз и частным компаниям следует избежать организации корпоративов. Потому что, к сожалению, это может иметь отрицательный результат и резкий всплеск заболеваемости", - сказала Кравчук.
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Также она посоветовала украинцам избегать праздничных поездок к пожилым людям, ведь они находятся в зоне риска заболеваемости коронавирусом.
В прошлом году фракция Слуга народа устраивала благотворительный новогодний корпоратив, билет на который стоил 2,5 тыс. грн.
Коронавирус в Украине:
- Ранее в Слуге народа заявили о том, что в связи с высоким уровнем распространения эпидемии COVID-19 в Украине правительству следует рассмотреть возможность ограничения работы общественного транспорта в рамках мероприятий по карантину выходного дня. Вопрос подвозки людей на рабочие места по субботам и воскресеньям должны решать работодатели
- В связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции в Украине правительство 11 ноября приняло решение о введении в стране карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям в стране должны быть закрыты заведения общепита и торгово-развлекательные центры
- Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что в стране могут ввести тотальный локдаун, однако такой сценарий может быть реализован только после подведения итогов по карантину выходного дня.
- СМИ утверждают, что детали о введении жесткого карантина в Украине на новогодние дни будут известны уже 2 декабря.