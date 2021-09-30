СМИ выяснили, кто станет спикером Рады вместо Разумкова

Кто заменит Разумкова в Раде / Фото НВ

Слуга народа рассматривает на должность нового спикера Рады вместо Дмитрия Разумкова только одного кандидата - вице-спикера Руслана Стефанчука, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники во фракции.

"Да, эта информация соответствует действительности. Фракция рассматривает Руслана Стефанчука основным кандидатом на должность спикера", - сказал один из собеседников агентства.

Отмечается, что вероятность отставки Разумкова во фракции оценивают более чем в 50%.

Также в монобольшинстве допускают, что Разумков может быть снят с должности до конца года.

Отставка Дмитрия Разумкова

Заявление Давида Арахамии о выдаче подписных листов за отставку спикера поступило в парламент 30 сентября, о чем в соцсетях сообщил сам Разумков.

Пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук уточнила, что решение о сборе подписей за отставку Разумкова – не воля "СН", а инициатива самого депутата. В свою очередь пресс-секретарь спикера ВР Ольга Туний уточнила, что Арахамия обратился к Разумкову именно как глава фракции, а не просто депутат.

К вечеру 30 сентября Арахамия подал новое заявление, уже от себя лично, и процедура сбора подписей была перезапущена - депутат получил новые подписные листы.