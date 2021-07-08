Снова на паузе: Зеленский ветировал закон о возобновлении работы ВККС

Зеленский заметил противоречия в документе / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей, таким образом застопорив процесс реализации судебной реформы в Украине.

Об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Документ направлен в парламент с правками главы государства. В частности, речь идет о предложениях к законопроекту, в которых отмечается, что "в соответствии с законом Высшая квалификационная комиссия судей Украины состоит из шестнадцати членов, восемь из которых назначаются из числа судей или судей в отставке. При этом Высшая квалификационная комиссия судей Украины считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее одиннадцати членов".

В свою очередь, Зеленский предлагает не менее одиннадцати членов, шесть из которых будут назначены из числа судей или судей в отставке.

Президент настаивает на пропорциональном представительстве членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, которые назначаются из числа судей или судей в отставке, не только при формировании ее состава, а и при утверждении правомочности.

Реклама

Также глава Украины нашел в законе противоречия, касающиеся деятельности первого состава конкурсной комиссии и по привлечению к работе в ней дополнительных международных экспертов. Суть в том, что они в течение последних пяти лет должны предоставлять Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы и предотвращения коррупции. Что на практике пока себя не проявило.

Что известно о судебной реформе в Украине

29 июня Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" (№3711-д). Он предусмотривает, что в состав ВККС входят 16 членов, которые назначаются Высшим советом правосудия по результатам конкурса на 4 года. Решающий голос при формировании ВККС останется за международными экспертами.

Позже глава ВР Дмитрий Разумков подписал этот закон, но предположил, что президент его ветирует из-за коллизии. "Было проголосовано предложение №453, которое увеличивало влияние международных экспертов на принятие решения. В то же время, было поддержано предложение №409. Обе правки содержат различные правила, по которым решение конкурсной комиссии по отбору членов ВККС считается принятым. Таким образом, нормы закона можно трактовать по-разному", - аргументировал Разумков.