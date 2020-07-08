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Эксперт рассказал, будет ли революция в США после президентских выборов

На данный момент нельзя назвать абсолютного фаворита президентских выборов в США.

8 июля 2020, 17:59
Флаг США
В США после выборов президента беспорядки могут вспыхнуть с новой силой / УНИАН

Массовые протесты и беспорядки в США негативно отразились на президентских рейтингах действующего главы государства Дональда Трампа. Однако у кандидатов еще есть время изменить ситуацию. Вероятность реализации сценария революции в Америке зависит от того, признают ли кандидаты итоговые результаты выборов президента.

Об этом рассказал эксперт по международной политике аналитического центра Украинский институт будущего Илия Куса в чате издания Главред.

Анализируя шансы Трампа и Байдена занять президентский пост по окончании избирательной гонки, аналитик отметил, что последние события в США, безусловно, нанесли урон рейтингу Дональда Трампа. Сейчас Байден опережает Трампа на 10-15%, но все еще может поменяться.Читайте такжеДемократы уничтожают США: как мощнейшая держава в мире оказалась на грани катастрофы

"Протесты в США однозначно ударили по рейтингам Трампа, особенно из-за его радикальной риторики, с помощью которой он пытался "успокоить" граждан. Говорить однозначно, кто победит на выборах, все равно не приходится, поскольку еще есть четыре месяца, во время которых может произойти что угодно. По состоянию на июль разрыв между Байденом и Трампом составляет 10-15% в пользу Джо Байдена", - считает Куса.

Что касается возможной революции в США, эксперт считает, что все будет зависеть от позиции кандидатов после того, как состоятся выборы. Есть основания полагать, что Америке вновь грозит дестабилизация в общественно-политической ситуацииЧитайте такжеЕсли Трамп снова победит на выборах, в США начнется гражданская война

"Если Трамп победит на выборах, будут ли демократы раскачивать ситуацию до революции? Зависит от того, как именно закончатся выборы, и признают ли кандидаты их результаты. Нынешний уровень политической поляризации американского общества говорит о наличии огромного протестного потенциала и высокого уровне социального напряжения в стране, что может способствовать потенциальным беспорядкам", - подчеркнул Куса.

Ранее политический эксперт Андрей Головачев оценил вероятность объявления Трампом судебного процесса над Демократической партией из-за финансирования беспорядков в Америке.

новости США Дональд Трамп Джо Байден
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