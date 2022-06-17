"США - посланники Господа": Путин несет новую чушь, вновь обвиняя Запад

Путин высказался с новой чушью о Западе / УНИАН, Reuters

Запад пытается противодействовать ходу истории, а США провозгласили себя посланниками Господа. Такую чушь сказал президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Он также считает, что Запад мыслит категориями прошлого века, не желая замечать перемен.

"Соединенные Штаты, провозгласив победу в "холодной войне", объявили себя посланниками Господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы. Причем, эти интересы объявляются священными. Они словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и все громче заявляют о себе новые мощные центры. Они имеют право на защиту национального суверенитета", - заявил Путин.

Глава Кремля не уточнил, какие именно странны он считает "мощными центрами".

Он добавил, что лидерам многих государств не удастся пересидеть "во время бурных перемен".

"Коллеги на западе пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века, находятся в иллюзиях и не хотят замечать перемен. Вечного ничего не бывает", – убежден Путин.

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Ранее сообщалось, что РФ уже стратегически проиграла войну против Украины. Путин использовал уже около 25% мощи своей армии, однако добился лишь мизерных успехов. И уже никакие тактические успехи РФ не смогут сильно повлиять на ситуацию, заявил начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин.

Напомним, по словам журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева, президент России Владимир Путин руководит войной в Украине чуть ли не "в ручном режиме". Никто из его окружения не знает, что хозяин Кремля решит в ближайшее время.

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