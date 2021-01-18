Стали известны планы Украины против России из-за задержания Навального

Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января / Reuters

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы планирует обжаловать полномочия российской делегации в ПАСЕ, в том числе по причине задержания Алексея Навального, который должен был выступить на комитете по правовым вопросам 19 января.

Как заявила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева на своей странице в социальной сети Facebook, теперь Навальный вряд ли сможет принятии участие в заседании Ассамблеи, а Украина намерена оспаривать полномочия делегации России.

"Наша делегация будет использовать все возможные инструменты, которые предусматривает регламент для дальнейших шагов по обсуждению (urgent debates) и обжалований полномочий РФ, основываясь, в том числе на этих событиях", - написала политик.

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Задержание Алексея Навального