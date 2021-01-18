Стали известны планы Украины против России из-за задержания Навального

Алексей Навальный должен был выступить на заседании в ПАСЕ 19 января, напомнила Мария Мезенцева.
Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы планирует обжаловать полномочия российской делегации в ПАСЕ, в том числе по причине задержания Алексея Навального, который должен был выступить на комитете по правовым вопросам 19 января.
Как заявила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева на своей странице в социальной сети Facebook, теперь Навальный вряд ли сможет принятии участие в заседании Ассамблеи, а Украина намерена оспаривать полномочия делегации России.
"Наша делегация будет использовать все возможные инструменты, которые предусматривает регламент для дальнейших шагов по обсуждению (urgent debates) и обжалований полномочий РФ, основываясь, в том числе на этих событиях", - написала политик.
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Задержание Алексея Навального
- Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) 29 декабря вызвала российского оппозиционного политика Алексея Навального, который находился в Германии после отравления химическим веществом Новичок, в свое московское управление. В случае неявки ему обещали заменить условный срок на реальный.
- Алексей Навальный 13 января объявил о своем возвращении в Россию вечером, 17 января.
- В тот же день стало известно, что 29 декабря Навального объявили в розыск. В ФСИН заявили, что политик прекратил являться на вызовы службы исполнения наказаний для прохождения мероприятий по контролю, которые Навальный должен проходить из-за условной судимости по делу компании Ив Роше.
- 14 января в Федеральной службе рассказали, что Навального после прибытия на территорию России намерены задержать до решения суда.
- 17 января Алексей Навальный был задержан в Москве в аэропорту Шереметьево сотрудниками полиции во время прохождения пограничного контроля.