Суррогаты статуса кандидата в ЕС нам не нужны – это уже привело к удару Путина по Украине – Кулеба

Киеву не нужны суррогаты статуса страны-кандидата на вступление в ЕС - Кулеба / Reuters

Постоянная неопределенность в некоторых столицах Европы по поводу вступления Украины в Евросоюз стала провальной практикой и должна быть прекращена. Такая ситуация только воодушевила президента РФ Владимира Путина. Киеву не нужны заменители статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и задевают чувства украинского народа. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В своем Twitter-аккаунте он написал, что "некоторые столицы ЕС" должны отказаться от политики неопределенности в отношении вступления Украины в Евросоюз. Такой курс уже привел к ответным действиям со стороны России

Читайте такжеУкраина мчится в Евросоюз: Макрон заявил, что заявка Киева будет рассмотрена в июне"Стратегическая неопределенность в отношении европейской перспективы Украины, практикуемая некоторыми столицами ЕС в последние годы, потерпела неудачу и должна прекратиться. Это только воодушевило Путина", - отметил Кулеба.

Также он добавил, что Киеву не нужны какие-либо заменители реального статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Подобная политика оскорбляет украинцев.

"Нам не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и задевают чувства украинцев", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Смотрите видео ТСН – Зеленский заявил, что Украина на финише на пути вступления в Евросоюз

Вступление Украины в Евросоюз

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас сделал заявление, согласно котором Украина уже в июне может получить статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. По его словам, государства Союза намерены выяснить, насколько страна соответствует Копенгагенским критериям.

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква 17 апреля сказал, что Украина заполнила опросник о статусе страны-кандидата на вступление в Евросоюз. По его словам, Киев ожидает рекомендаций Еврокомиссии.

Президент Владимир Зеленский 9 мая в разговоре с руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен рассказал, что Украина также заполнила и передала вторую часть опросника для интеграции в Евросоюз. Теперь Еврокомиссия должна подготовить соответствующий отчет и передать его на рассмотрение Евросовета.

Главред рекомендует: